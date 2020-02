Paul Vásquez, “El Flaco”, sobre la salida de Mario Salas: “Creo que se apuraron mucho en sacarlo”

Este jueves, Paul Vásquez, más conocido como “El Flaco”, se presenta en el Festival de la Canción de la Viña del Mar, instancia donde debutará en solitario y tendrá el desafío de hacer reír a las 15 mil personas que lleguen a la Quinta Vergara.

En conversación con ADN Deportes desde Viña del Mar, el humorista adelantó sobre su presentación que “mañana es la presentación, concentrado para hacer lo mejor, parar bien una defensa y aplicar el contragolpe. En mi rutina no tengo rivales, no estoy en guerra con nadie. El ‘Flaco’ se va a subir a hacer lo que saber y que viene haciendo”, partió comentando.

“La verdad es que no puedo entrar confiado. El ‘Flaco’ no tiene público, tiene hinchada. Es mi primera vez en solitario, por lo que quiero que mi debut sea a la idea que tiene el profe y plasmarlo en el campo de juego”, agregó sobre lo que será su actuación en la Quinta Vergara.

Pero pese a que se encuentra concentrado para la jornada de este jueves, Vásquez no quedó ajeno a la salida de Mario Salas de Colo Colo, equipo del cual es hincha: “me gustaría que mi Colo Colo salga de donde está. Yo creo que se apuraron mucho en sacar al ‘comandante’. Los procesos son lentos, ¿O tu crees que esta rutina que voy a hacer la hice ayer? Lamentablemente el ‘profe’ ya no es de la institución, hay que dar vuelta la pagina, y ahora esperar que llegue a un buen ‘profe'”, dijo.

“Es mas fácil echar a uno que a 11, pero los jugadores tiene que también poner y plasmar lo que queremos en Colo Colo. Me gustaron los refuerzos, los he visto bien, pero a mi me gustaría más cantera, porque si vamos a perder, que al menos sea con los de la casa”, complementó el ‘Flaco’.

Al finalizar, analizó la opción de que Martín Lasarte asuma en la banca del “cacique”: “si un jugador de la U termina su contrato y se tiene que ir a jugar a Colo Colo, el tiene que hacerlo, eso es profesionalismo. Si viene (Martín) Lasarte, que la haga, que sepa que Colo Colo tiene que jugar para adelante. Ojalá que se arreglen las cosas en el camarín. Hay que hacer una autocrítica, la humildad y el profesionalismo es la clave”, cerró Vásquez.