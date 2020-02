Revisa las reacciones y memes que dejó la presentación de Fran Valenzuela en Viña 2020

La encargada de cerrar la segunda noche del Festival de Viña 2020 fue Francisca Valenzuela, quien con sus letras y puesta en escena logró conquistar a la Quinta Vergara.

Con éxitos como “Afortunada”, “Ya no se trata de ti” y “Tómame”, la artista nacional logró convertirse en tendencia en redes sociales, siendo muy alabada por los televidentes.

Como era de esperar, los usuarios de Twitter compartieron sus reacciones y memes en relación a la exitosa presentación de Fran, quien hizo un llamado a participar en la marcha programada para el 8M.

FRAN VALENZUELA NO HAY PALABLAS QUE EXPRESEN CUANTO TE AMO POR LA CHUCHA #Vina2020 #FranciscaValenzuela pic.twitter.com/ue24cnCFOE

WEON QUIEREN QUE ME DE UN ATAQUE. FRAN TE AMO. #FranciscaValenzuela

Quiero que esto comience y que ya no te detengas

Y que me tires el pelo y que me chupes las te…! 🎶#FranciscaValenzuela Diosa ♥️ hoy y siempre !! #Vina2020 #FestivalDeVinaDelMar pic.twitter.com/uB1hllx6cU

— 오하니 ♥️ (@Kdraaamaa) February 25, 2020