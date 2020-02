El análisis de Jaime Coloma sobre la presentación de Mon Laferte en Viña 2020

Tras la exitosa presentación de Mon Laferte en Viña 2020, el periodista Jaime Coloma hizo un análisis de su show en la transmisión conjunta de Radio ADN y Pudahuel.

Primero que todo, el exjurado de Rojo, fama contra fama, tomó las palabras de la artista para referirse a la realización del festival en medio del estallido social. “Creo que eso (sus dichos) es algo súper importante, porque quizás el matiz sutil con que los medios tenemos que tratar este festival en particular, no es como una fiesta, sino como una posibilidad de salir al mundo a través de la voz de los artistas y empezar a mostrar lo que está pasando (…) Eso es muy bonito”, partió diciendo.

Al ser consultado sobre si siempre fue tan provocadora y agitadora, Coloma comentó que “no quiero ser polémico, pero la verdad es que yo no conocí a Mon Laferte, conocí a Monserrat Bustamante, siempre hago esa distinción, porque creo que si se hubiese quedado en Chile no habría nacido Mon Laferte. Yo de verdad tengo la sensación de que esta artistaza se la debemos a México, a un país que tiene un apego a sus raíces, a sus pueblos originarios, y que no teme resaltar su mundo. Yo creo que se lo debemos a eso“.

“Estando en Chile, y estando en Rojo, ella tenía que responder a un programa de televisión, y no es que quiera menoscabar el programa, porque yo estoy muy agradecido y creo que Monserrat Bustamante, no Mon Laferte, también está agradecida de Rojo, porque le dio una tribuna, una vitrina, porque efectivamente el mainstream funciona en Chile“, agregó.

“En otros países la contracultura funciona muy fuertemente, en Chile no, acá la ponen debajo de la alfombra. Yo creo que en ese momento aprovecho esa plataforma (Rojo) para aprender del mundo del espectáculo, y ella lo dijo acá: la movilidad social va muchas veces de la mano del espectáculo o del fútbol, tal como le decía su abuela”, finalizó.