Revisa la programación para este lunes en el Festival de Viña del Mar 2020

View this post on Instagram

👑 Segunda noche de Festival: hoy se presentan (en este orden) 👉 – @monlaferte – @javiera_contador – @franciscamusic. . ▪️Apertura de puertas Quinta Vergara: 18:00 horas. ▪️Comienzo show: 21:15 horas. . #Viña2020 #ViñadelMar #FestivaldeViña #QuintaVergara #Festival #JavieraContador #MonLaferte #FranciscaValenzuela