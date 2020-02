Boric tras ser imitado por Kramer: “Si no nos reímos de nosotros mismos estamos muertos”

Durante su rutina en el Festival de Viña 2020, Stefan Kramer repasó a decenas de personajes, entre ellos algunos pertenecientes al mundo político. Una de las “víctimas” del imitador fue el diputado Gabriel Boric.

La personificación del comediante como el parlamentario del Frente Amplio apareció cerca de las 00:30 horas, mientras Kramer narraba su historia en la “Plaza Dignidad”, en el contexto de una manifestación.

Parte de lo que dijo sobre Boric fue “queríamos decirle a toda la gente de Gobierno y oposición que por favor maduren y dejen la pelea chica de lado, y cuando maduren ahí que recién nos busquen, vamos a estar en los columpios“.

El diputado aplaudió su “aparición” en la rutina del imitador. “Kramer me agarró pal webeo en Viña. Si no nos reímos de nosotros mismos estamos muertos. Mansa rutina y mensaje, y ya no más columpios. Este año vamos con todo”, escribió Boric en su cuenta de Twitter.