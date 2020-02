Denise Rosenthal protagonizó divertido fail durante su conferencia de prensa

View this post on Instagram

¡Ups! Denise Rosenthal protagonizó una pequeña confusión en la conferencia de prensa de los jurados de la competencia internacional del Festival de Viña del Mar 2020. En esta instancia, la cantante nacional estaba agradeciendo la oportunidad de evaluar a sus colegas en uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, cuando confundió jurado con "juzgado". En esta versión, además de ser jurado, Denise debutará en el escenario de la Quinta Vergara la última noche del festival, este viernes 28 de febrero. Más detalles en T13.cl #DeniseRosenthal #Viña2020 #QuintaVergara