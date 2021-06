“Call Me If You Get Lost”: Tyler, The Creator anunció nuevo álbum

Tyler, The Creator, anunció un nuevo álbum para el 25 de junio. El nombre del disco será “Call Me If You Get Lost“, del que ya se conoce la primera canción: “Lumberjack“.

Esta nueva obra de larga duración será el sucesor del anterior trabajo del artista estadounidense, Igor, que en 2019 ganó el Grammy a mejor disco de rap.

Un disco centrado en los viajes

Tyler adelantó el álbum la semana pasada con carteles en Los Ángeles, Londres, París, Berlín, Estocolmo, Ámsterdam, Sydney, Toronto, Montreal y Vancouver. Incluso, el cantante estableció una línea telefónica para que sus fanáticos llamaran. El mensaje de este número ha ido cambiando, primero se reportó que se escuchaba una conversación del músico con su madre. Después se escuchaba a un hombre riéndose porque otro quería viajar sin pasaporte.

Todo indica que el álbum estará centrado en los viajes, ya que la portada es precisamente, una licencia de viaje, que además “certifica que la persona nombrada y descrita arriba tiene permitido viajar y explorar libremente a menos que sea detenida por la ley”. Encima de la licencia, hay un sello que dice “Call Me If You Get Lost” (Llámame si te pierdes).

Este trabajo será el sexto disco de estudio del exitoso músico norteamericano, que en la misma portada se acredita los derechos de escritura, composición y arreglos. Siendo Tyler, The Creator, uno de los raperos más exitosos e innovadores de la última época, aún no se tiene claro si la nueva pieza seguirá con la estética sonora de Igor.

Lo cierto es que ya están disponibles las primeras ediciones limitadas de merchandising del disco, que incluyen poleras, CDs, y cassettes.