Danna Paola y Sebastián Yatra lanzaron “No Bailes Sola”, su primera colaboración

Danna Paola y Sebastián Yatra sorprendieron a todos sus fanáticos con el estreno de “No Bailes Sola”, su primera colaboración juntos.

El single ha causado un tremendo boom en redes sociales, por lo que se ubicó en el número 1 de tendencias en Youtube.

“¡Por fin! ¡Moríamos de ganas de que escucharan esta canción que nos vuelve locos y estamos muy emocionados! 4 meses de espera and WE DID IT (lo hicimos)”, comenzó diciendo la actriz de Élite.

“¡Sebitas gracias por tanto! Toda esa buena onda y el gran equipo que hemos hecho creando magia con esta bomba”, añadió.