Elton John llevará sus conciertos a YouTube para recaudar fondos para su fundación

Seis presentaciones en vivo de Elton John tendrán su estreno en formato digital a través del canal de YouTube del cantante británico. La iniciativa lleva por nombre “Elton John: Classic Concert Series” y tiene un fin solidario en tiempos de pandemia.

Aunque los conciertos podrán verse de manera gratuita, se habilitará una opción para hacer donaciones a la Fundación Elton John contra el SIDA y habrá merchandising de edición limitada a la venta.

“El Fondo de Emergencia COVID-19 de mi fundación ayuda a los socios de primera línea a prepararse y responder a la pandemia y sus efectos sobre la prevención y atención del VIH en las comunidades más marginadas”, dijo el intérprete de “Rocketman” en un comunicado.

El estreno será el viernes 3 de julio al mediodía con “Live at the Playhouse Theatre”, registrado el 17 de septiembre de 1976, en Edimburgo, Escocia. En ese entonces, el artista vivía un peak de popularidad gracias al hit “Don’t Go Breaking My Heart” junto a Kiki Dee.

Durante las siguientes semanas, los otros cinco conciertos se liberarán cada sábado. Estos registros abarcan un período entre 1986 y 2001 en emblemáticos recintos de Australia, Italia, Brasil, Estados Unidos y Turquía.