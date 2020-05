¿Superará a “Tusa”?: Karol G y Jonas Brothers lanzaron “X”, su primera colaboración

Los Jonas Brothers siguen incursionando en los ritmos urbanos. A casi un año del lanzamiento de “Runaway“, donde colaboraron con Daddy Yankee, Sebastián Yatra y Natti Natasha, los exchicos Disney sacaron una nueva canción con ritmos latinos.

Se trata de “X”, una canción en la que participa nada más ni nada menos que Karol G, quien el año pasado encendió las pistas con “Tusa” junto a Nicki Minaj.

Este single llegó, en gran parte, por los amplios pedidos de fans hechos a Nick, Joe y Kevin, quienes querían escuchar de manera completa y oficial el tema que los pilló desprevenidos mientras veían el documental Happiness Continues.

Sobre la letra de “X”, esta te invita a besar a tu pareja tal como si tu ex estuviera cerca. “Kiss me like your ex is in the room”, dice parte de la letra.

