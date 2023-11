Todavía en modo Barbie: Margot Robbie homenajea a la muñeca con icónico look

La actriz australiana Margot Robbie deslumbró —una vez más— en los Gotham Awards en la ciudad de Nueva York llevados a cabo la noche del pasado lunes, luciendo un elegante conjunto inspirado en Barbie que rendía homenaje al icónico conjunto de Barbie Black Magic de 1964.

La artista, que interpretó a la muñeca en la exitosa película estrenada este 2023, al igual que todo el tour de prensa por la cinta, dejó a todos con la boca abierta al imitar un icónico look del juguete de Mattel.

“El favorito de Ruth”

Margot Robbie reveló a People que el look era uno de los favoritos de Ruth Handler, la creadora de Barbie, diciendo: “No sé si es mi favorito, pero este look era el favorito de Ruth Handler para Barbie. Esta es una Barbie de 1964, y Ruth Handler dijo que era su favorito”.

La estrella de Hollywood completó su look negro de Prada con tacones peep-toe negros de Manolo Blahnik, guantes de cuero negro, un clutch dorado y pendientes de perlas, que recreaban a la perfección la Barbie Black Magic de 1964.