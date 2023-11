Marcelo Alonso se refirió a su historia de amor junto a Amparo Noguera: "A mi me gustó..."

En un nuevo capítulo de La Divina Comida, el actor Marcelo Alonso habló sobre su vida privada, y desclasificó cómo conoció a la actriz Amparo Noguera, con quien ya lleva más de 20 años de relación.

En el episodio, el actor compartió con la exministra Isabel Plá, la actriz Francisca Imboden y con el comunicador Patricio Hado, momento en el que se sinceró.

“¿Cómo se conocieron con mi reina?” preguntó de entrada Imboden.

“Haciendo teatro, una obra que se llamaba ‘Alguien va a venir’. Pero no pasó nada, a mi me gustó nomás. A mi me gustó. Actuabas y yo le tocaba un dedo (en la obra). Poeta”, partió diciendo Marcelo.

“Ella me pasaba una botella, ella tenía la mano y yo hacía esto (le tocaba la mano con un dedo)”, reveló, rectificando que ya llevaban 20 años juntos.

Considerando esto, Hado le consultó al actor: “¿Cómo se lleva una relación con alguien que es de la misma profesión?”.

“Competimos todo el día. A ella le sale un proyecto bueno y yo me pico, a mí me sale un proyecto bueno y ella se pica. Me ha tocado dirigirla a ella y a su papá, haciendo de hija y papá. Una locura”, dijo.

Para finalizar, Marcelo Alonso sacó carcajadas a sus compañeros al lanzar bromas sobre cómo era trabajar con su pareja y su suegro, Héctor Noguera.