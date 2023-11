El discreto matrimonio de María José Quintanilla ha generado diversas reacciones, especialmente al no cursar invitación a varios de sus amigos de la televisión, entre ellos, Luis Jara. La ceremonia íntima y reservada, que tuvo lugar el pasado fin de semana, sorprendió al mantenerse alejada de la exposición mediática.

Coté Quintanilla decidió aclarar la situación frente a los rumores y comentarios generados por la ausencia de ciertos invitados televisivos. A través de su cuenta de Instagram, expresó su preferencia por mantener en privado su matrimonio.

Mientras que, Luis Jara, cercano a Coté, confirmó que no fue invitado a la ceremonia, pero manifestó comprensión ante la decisión de la cantante. “Le pregunté ‘¿fuiste o no fuiste invitado al matrimonio de María José Quintanilla? Porque algunos medios dicen que fuiste, otros que dicen que no fue ningún famoso’“, expuso el periodista Pablo Candia en Zona de Estrellas.

Y enseguida agregó: “Me dice que no fue al matrimonio porque está de gira“.

Lucho Jara entendió que Cote Quintanilla quería algo más íntimo

Además, Manuel González, otro panelista del programa, proporcionó más contexto: “Yo lo contacté por otra cosa, porque está de gira y se va para el sur. Pero Luis Jara me dijo, palabras textuales: ‘Al parecer ha sido algo superíntimo. No recibí invitación, pero si ella es feliz, eso es lo que más importa’”.

Finalmente, acerca de la ausencia de Luis Jara en el matrimonio de María José Quintanilla, el panelista de Zona de Estrellas concluyó: “La idea de Lucho es que, si ella ha querido tener algo más íntimo, más familiar, pues perfecto, pero que él no cobra sentimientos por esta situación“.