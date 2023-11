Hijo de Brad Pitt hace dura crítica a su padre: “Demuestras ser una persona terrible y despreciable”

Por más que parezcan tener una vida alejada de los problemas, los famosos de Hollywood también atraviesan situaciones complejas como todo el mundo. Ahora, una nueva polémica salió a la luz donde se ve involucrado Brad Pitt y su hijo Pax Jolie-Pitt.

Pax Jolie-Pitt de 19 años, es el hijo que adoptó la expareja de famosos Angelina Jolie y Brad Pitt en Vietnam el año 2007. Ahora, en las últimas horas salieron a la luz una serie de críticas que realizó el joven de 19 años a su padre hace algunos años atrás, a quien trató como una persona “terrible y despreciable”.

Las críticas se remontan al año 2020, pero no fue hasta este año que fuentes del Daily Mail accedieron a ellas ya que fueron realizadas en la cuenta privada de Instagram de Pax.

Mediante una publicación en Instagram, el hijo de Brad Pitt “felicitó” a su papá tras ganar el Oscar por Mejor Actor de Reparto en la cinta Once Upon A Time in Hollywood y por el día del padre. Allí, Pax Jolie-Pitt le dedicó un mensaje al actor estadounidense, donde señaló: “Feliz día del padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez demuestras ser una persona terrible y despreciable”.

Junto con ello, el hijo de Angelina Jolie le recriminó a su padre que “no tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus 4 hijos menores que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo, Has hecho de la vida de mis allegados un infierno constante”.

Por último, el joven de 19 años cerró su mensaje dedicatorio indicando que tarde o temprano se conocerá la verdad sobre Brad Pitt a quien calificó como “un maldito ser humano horrible”.

Cabe señalar, que Pax Jolie-Pitt no es el único hijo de la expareja de Hollywood que mantiene una mala relación con Brad Pitt. Hace un tiempo atrás Zahara, hermana mayor de Pax, se presentó en la fraternidad de la universidad en donde estudia como Zahara Marley Jolie, omitiendo el apellido de su padre.

EXCLUSIVE: Angelina Jolie and Brad Pitt’s adopted son Pax, 19, called his father a ‘world class a**hole’ and ‘despicable person’ who makes his four youngest children ‘tremble in fear’ in explosive Instagram rant https://t.co/QBSswiP7WX pic.twitter.com/ol86WAd1Na

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 20, 2023