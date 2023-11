“Fue muy incómodo lo que pasó”: Hans Valdés explica por qué no se juntará con Rubén Gutiérrez

Hans Valdés, quien recientemente fue eliminado de Gran Hermano, regresó a Chile tras un complicado retorno que inicialmente le impedía estar en el país. Y recientemente, abordó el caso de Rubén Gutiérrez, a propósito de que Mónica Ramos se juntó con él. Este excarabinero y otrora participante del reality abandonó abruptamente el programa tras ser acusado de acoso sexual por Scarlette Gálvez.

Hans Valdés expresó su sinceridad al abordar el tema y señaló que no tuvo la oportunidad de despedirse de Rubén, por lo que sabe poco sobre lo sucedido. Respecto al caso, en conversación Publimetro, comentó: “El caso de Rubén fue muy complicado dentro de la casa de Gran Hermano, fue muy incómodo incluso lo que pasó. Supimos que la producción se hizo cargo de eso”.

El joven de Constitución destacó la complejidad del asunto, ya que “hubo dos versiones y no sabemos lo que realmente pasó, nosotros sabemos lo mismo que se supo afuera. No puedo decir si pasó esto“. Cuando se le preguntó si había tenido la oportunidad de hablar con Rubén durante la denuncia de Scarlette, el futbolista respondió: “No, porque cuando pasó lo que pasó, ellos (la producción) lo sacaron, entonces uno no supo nada”.

¿Se juntará o no con Rubén?

Durante la conversación con Publimetro, se hizo mención de que la señora Mónica Ramos se reunió con Rubén fuera del encierro, lo generó críticas en redes sociales tras negar las acusaciones de acoso en su contra. Y al ser cuestionado Hans Valdés sobre si seguiría los pasos de su amiga y se reuniría con Rubén, respondió: “Yo creo que cuando se calmen más las cosas, que se aclare lo que pasó”. Hans manifestó su preferencia por un encuentro más tranquilo y posterior al esclarecimiento de los hechos.

Tras ello, ante la pregunta sobre si preferiría que Rubén diera su versión primero, Hans asintió. Y finalmente agregó que pensará en juntarse con el excarabinero cuando esté todo “más calmado, que se arreglen las cosas“.