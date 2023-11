Bienvenido al UCM: Pedro Pascal listo para sumarse a los 4 Fantásticos

Pedro Pascal, conocido por sus papeles en “Star Wars”, “Game of Thrones” y el universo DC, ahora se prepara para asumir un nuevo rol icónico. Según el insider Daniel RPK, el actor chileno estaba en conversaciones para interpretar a Reed Richards, el Señor Fantástico, líder de “Los Cuatro Fantásticos”.

Aunque The Hollywood Reporter indicó que el trato aún no estaba cerrado debido a la ocupada agenda de Pascal, /Film asegura que ya se ha concretado su participación.

Ioan Gruffudd y Miles Teller previamente interpretaron al elástico superhéroe en adaptaciones de Fox, y John Krasinski apareció como una variante del personaje en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Sin embargo, se espera que la nueva película de “Los Cuatro Fantásticos” presente un cambio de dirección, situándose en un universo alternativo donde son los únicos héroes.

Este enfoque podría llevar a estos personajes al universo central de Marvel, potencialmente jugando un papel clave en futuras películas de “Los Vengadores”. Además, se anticipa que “Los Cuatro Fantásticos” y los X-Men cobrarán protagonismo en el MCU post-Tony Stark.