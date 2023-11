“Fue una pasada de cuentas”: familia de Zalo Reyes revela por qué el “gorrión de Conchalí” no volvió al Festival de Viña

El pasado 9 de noviembre se celebró en el país el Día de Zalo Reyes, fecha que recuerda al icónico “gorrión de Conchalí”, quien falleció el 21 de agosto del 2022. Es más, aprovechando la instancia, se estrenó en TVN una serie del cantante y al mismo tiempo, se lanzó el álbum póstumo titulado Mi última canción.

Debido a esto, este lunes Ciudadano ADN conversó con el hijo y nieto del artista, ambos de nombre Boris, quienes celebraron la imagen del intérprete nacional y al mismo tiempo, desclasificaron las razones por las cuales el artista no volvió al Festival de Viña del Mar tras su exitoso y único paso en 1983.

“La historia de mi papá y la viví. Yo nací en el 74 y mi papá triunfó en el 83, entonces alcancé a cachar todo, que alcanza para otro documental más, alcanza para otra serie”, comenzó planteando el hijo de Zalo Reyes.

“Cosas que nunca pasaron”

En esa línea, consultado por la deuda del Festival de Viña con Zalo Reyes, quien pese a su éxito solo se subió una vez a la Quinta Vergara, Boris soltó: “La verdad que yo lo tengo superclaro por qué no vamos al Festival de Viña, pero eso es una historia más larga”.

Es más, tras estos dichos, el nieto del fallecido artista expuso: “Un par de personas me interrumpieron en este delicado momento —funeral del cantante— para anunciarme cosas, cosas que nunca pasaron. Me interrumpieron mi momento de despedida para decirme: ‘Boris, el festival tiene lista la introducción de Viña contigo en el piano porque como tu tata fue el primero que se ganó la gaviota, el festival le debe esta endeuda y vamos a hacer un homenaje del cual vas a participar tú”.

“Yo pensé que si me interrumpieron en ese momento era verdad todo lo que me estaba pasando y la verdad es que poquito, un par, uno o dos meses antes del festival, yo me contacté para prepararme porque si me interrumpieron ahí es porque algo tienen preparado y nada era verdad, era falso”, agregó el joven.

¿La razón?

Pero el hijo de Zalo Reyes fue más allá y desclasificó las razones que, según él, explican el no retorno del “gorrión de Conchalí” al Festival de Viña. “El año 2004, yo llevaba dos años con mi papá y me llama el Dr. Kaplan, para su campaña por ser alcalde (en Viña del Mar) (…) Yo firmé un contratito y fui, y él se tiraba contra la alcaldesa que fue durante muchos años (Virginia Reginato). Entonces, yo sé que fue una pensada de cuenta porque mi papá fue a cantar al contrario.

Revisa a continuación la entrevista a la familia de Zalo Reyes en Ciudadano ADN: