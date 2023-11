Abuelo de Paloma Mami es acusado de asesinar a un perro: familia entregó su versión

Una compleja denuncia es la que por estos días lanzó una mujer sobre José Astorga, abuelo de la conocida cantante Paloma Mami.

El sujeto fue acusado de matar a balazos a la mascota de la denunciante. Una perrita de nombre Canela, que estaba perdida y fue hallada en una de las propiedades del familiar de la intérprete.

“A CANELA LA MATARON, LE DISPARARON Y ME LA DEJARON TIRADA ATRÁS DE MI CASA. Con el corazón en mil pedazos me tocó despedirla…”, dijo Kryshna Valenzuela en su Instagram.

Y relató todo: “En mi desesperación decidí pasar al otro terreno, al ver un bulto blanco al final del potrero y que se acercaba el caballero con sus perros que ya han matado otros cachorros, para consultarle por mi pequeña, momento en el que me ve y empieza a insultarme, diciendo que cómo tan hueona para cruzar su terreno (terreno que no está cercado) que me podían agarran los perros y él no me ayudaría o que me podían llegar balazos”.

“Aguantando sus reiteradas amenazas e insultos, decidí seguir adelante para preguntarle por mi pequeña, llegando cerca de él, empieza a amenazarme con un palo grande que usaba para sostenerse, que me iban a llegar balazos a mí también si volvía a cruzar su terreno. Con lágrimas en los ojos le digo que sus perros mataron a mi bebé, que tenía disparos”, añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kryshna Valenzuela (@_kryshnaandrea)

Valenzuela posteó todo en su cuenta. Y también adjuntó fotografías, donde se puede ver a su mascota con impactos balísticos. “Tratando de pegarme con el palo que usaba para afirmarse, quiso quitarme a mi pequeña baleada, ensangrentada para esconderla y así no pudiese hacer la denuncia. Logré escapar con ella y con el corazón en mil pedazos. Pido justicia por Canela”, expresó.

La versión de la familia de Paloma Mami

Frente a todo esto, Lorena Astorga, tía de la cantante, decidió emitir una especie de comunicado en sus redes sociales, tras la gran cantidad de funas a su familiar.

“En las últimas horas se ha difundido ampliamente a través de las redes sociales una “funa” con una falsa noticia en la cual culpan a nuestro padre José Astorga de ser el responsable por la muerte de una perrita, la que fue encontrada en nuestro potrero, el cual deslinda con la casa de la dueña de la mascota y otros vecinos”, indicó.

Y añadió que “queremos manifestar claramente nuestro repudio hacia cualquier forma de maltrato animal, así como también rechazamos actos de justicia por manos propias tal cual lo vivimos como familia el día de hoy, al ser agredidos por un grupo de personas en la afuera de nuestra casa de manera violenta, con piedras, insultos, basura entre otros. Temiendo por nuestra integridad física y, en especial, la de nuestros padres que son de una edad avanzada, a los cuales toda esta situación de funa y de acusaciones falsas, los deja expuestos y vulnerables sociológicamente”.

Ante esto, la tía de Paloma Mami afirmó que “estamos tomando acciones legales para crear un precedente, de que no es aceptable ser víctimas de una falsa funa en redes sociales y tener que ser juzgados por hechos no cometidos, para que así nadie más tenga que pasar por una situación similar”.