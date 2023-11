Con agresiones de Pancho Malo: Sin Filtros acusó funa mientras grababan nuevo capítulo

Este lunes, en redes sociales, el programa Sin Filtros reveló una agresiva funa que vivieron en sus estudios. Y nada menos que protagonizada por Pancho Malo.

El líder del Team Patriota arribó hasta el lugar donde se graba el espacio político para irse contra su animador, Gonzalo Feito, y sus panelistas.

Y ahí no encontró nada mejor que encararlo, registros que se viralizaron rápidamente en plataformas como X. “Aquí me han denostado, me han injuriado, me han difamado(…) esto es lo único que nos queda, después de que nos funan en los programas, nos difaman”, lanzó el ex Garra Blanca frente al conductor.

Mientras, de fondo, se escuchaba a gran cantidad de personas gritando que lo invitaran al programa, junto a otros que amenazaron directamente al equipo con un “tienen los días contados”.

Espero que @gonzalofeito y @Sinfiltros_tv entiendan que

todas las personas tenemos nombre y denostar como lo hacen es incitar al odio. Promover la opción a favor con encuestas que nadie cree no habla bien de ustedes. #EnContraEnDiciembre @tere_marinovic @carreragonzalo… pic.twitter.com/8rvildbT8T — Francisco Muñoz (@FcoMunoz_TP) November 13, 2023

Gonzalo Feito y las amenazas a Sin Filtros

Frente a esto, Feito decidió hablar cuando partió el capítulo. Y transparentó que “estamos siendo funados afuera del estudio, está la gente de Pancho Malo y el Team Patriota, más los que están con el ‘en contra’. Nos ha costado que entren algunos panelistas, algunos invitados”.

Y agregó que “llegaron hace 30 minutos, muchos de los invitados han sido agredidos verbalmente, pero ya llegó Carabineros”.

Luego, expresó que “lo dijimos en algunas ocasiones, que estamos recibiendo presión de distintas partes, estamos recibiendo ataques de distintas partes, afuera está Pancho Malo con su gente del ‘en contra’ atacándonos afuera en estos momentos”.

En tanto, el panelista Gabriel Alemparte afirmó que “afuera están los violentos. Lenin decía que ‘los extremos se tocan’, y aquí los violentos que están afuera y que nos acaban de gritar ‘traidores a la patria’, yo quiero decirles que son ustedes los que traicionan a la patria y a la democracia cuando le gritan a las personas que vienen a debatir”.

De esta forma, Sin Filtros retornó con más polémicas. Y, de alguna forma, dejando claro que su regreso a la pantalla seguirá generando más de algún reclamo, los mismos por los que, supuestamente, tuvieron que hacer un receso.