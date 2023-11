¿La peor noche de Pincoya? Jugadora sacó de quicio al Big e incomodó a Diana Bolocco

No fue su mejor noche. Al menos, eso es lo que se pudo ver en el estelar de Gran Hermano sobre Pincoya.

Es que la chilota no para con su rebeldía en el programa, no haciéndole caso ni siquiera al denominado Big, y menos a Diana Bolocco.

Y así lo demostró una vez más. Porque si ya se había peleado fuertemente con los conductores en uno de los capítulos debido a que acusó que no la dejaron participar de la actividad de la radio, lo que hizo la noche del miércoles fue peor.

Primero, hizo una pataleta debido a una actividad denominada La Subasta, donde denunció que su botón no funcionada luego de perder la posibilidad de tener una visita de un ser querido.

Es que Scarlette Gálvez, la llamada Reina de los Memes, fue más rápida, y también más individualista, ya que se quedó con dos beneficios que tenían que ver con poder comunicarse con familiares.

Pincoya y su hijo

Así, la situación indignó a la sureña, que se fue contra Gran Hermano. Mientras, Cony retaba a Eskarcita por no haberle dado la chance a su compañera de hablar con su hijo.

Por eso, la joven quiso retractarse. Y le dijo a Pincoya si quería quedarse con el llamado telefónico, su otro premio, para hablar con su retoño, a lo que dijo que no.

Luego, en el en vivo, Diana intentó que aceptara la posibilidad no solo de hablar con su hijo, sino que de verlo, tras todos sus reclamos. Y de nuevo, la chilota se negó.

“Me haces transpirar mujer”, le lanzó una complicada animadora, mientras le seguía rogando y Jennifer, su verdadero nombre, continuaba diciendo una y otra vez que no.

La Diana está chata con la Pincoya jajajaja, se le nota ya en la cara.

Ya no la soporta más.

La tiene enferma!

Literal ya la paciencia se le acabó con ella.

“Por Dios que me saliste dura mujer”, insistió el rostro, mientras todos en la casa le pedían que aceptara, a lo que finalmente, a regañadientes, dijo que sí. Eso sí, no con lo que le ofrecían, sino con un llamado íntimo con su hijo.

La chilota versus el Big

Sin embargo, este no fue el único conflicto. Esto porque, minutos después, el programa la mostró pidiendo el sauna en el confesionario.

Un momento donde se enfrentó directamente al Big. “¿Por qué debería dártelo?”, le dijo, a lo que ella contestó “porque a todos les das el sauna, ¿por qué a mí no me lo puedes dar?”.

Entonces, la voz señaló que era “porque me maltratas”, y Jennifer indicó “tú me maltratas a mí, y agradece que no te lo dije en la pantalla, solamente porque podía estar presente mi hijo”.

“¿Esto es una amenaza?”, le respondieron, y ella no paró. “No, pero estamos en guerra, porque estoy enojada contigo, yo no me voy a andar haciendo na la loca, si me molesta algo lo voy a manifestar, porque no soy ninguna persona arrastrá”.

El Big le manifestó “no voy a permitir tus actos de rebeldía a las normas que rigen mi casa. Si yo te digo que no puedes susurrar, tienes que hacerme caso. Yo no tengo preferidos en mi casa. Si tú crees que te estoy perjudicando de manera deliberada, no sé por qué permaneces en mi casa”.

Pincoya arremetió altanera que “no me voy a ir… te voy a dar la pelea hasta al final, tus preferidos no van a ganar. Tú sabes quienes son. Yo no soy tonta. Yo estoy acá por la gente, cuando la gente quiera me voy a ir… eso es lo que quieres tú, que me vaya. Acá hay gente que se porta como el culo”.

Finalmente, Gran Hermano le dijo que ella era la única persona que “permanentemente incumple reglas” y que estaría bueno “tener un poco de autocrítica y asumir los propios errores”, a lo que Pincoya respondió lanzándole que ya no quería el sauna y saliendo del lugar, actitudes que molestaron a los seguidores del reality show.

