“¿Qué mensaje estamos dando a los niños?”: Famosos chilenos en pie de guerra ante peticiones de saludos para alianzas

Los saludos para alianzas de distintos colegios y liceos siguen crispando los ánimos de algunos famosos chilenos. Actualmente, la tradicional petición anual de los alumnos desata una polémica entre varios rostros.

De hecho, varias voces ya han salido a reclamar en distintas instancias y una de las más reciente fue la actriz nacional Paz Bascuñán. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la intérprete fue crítica.

“¿Qué mensajes estamos dando a los niños y a las niñas?”, cuestionó la protagonista de Soltera otra vez. “Le estamos diciendo que si eres más famoso tienes más valor porque das puntos”, dijo antes de definir la prueba como “poco original”.

Un descargo que se suma a una tendencia. “Yo quiero hacer una campaña donde se acaben los saludos”, dijo en octubre Cristián de la Fuente. En el mismo registro propuso que se reemplace aquello con ayudar a los más necesitados.

Incluso, durante un episodio reciente de Tal Cual, Patricia Maldonado mostró señales de hastío frente a la petición. Recordado que una familiar le pidió aquel favor, la cantante formuló una propuesta similar a De la Fuente.

En años anteriores rostros como Helhue Sukni, Pamela Díaz o Belén Mora expresaron sensaciones similares frente a la propuesta.

Vale Roth: “Yo no voy a cobrar por un saludo de alianza”

En la vereda opuesta se situó la exparticipante de Calle 7 Vale Roth. En los últimos días defendió la propuesta y causó impacto al enviar más de 400 saludos para las festividades. “Me dicen que cobre y yo no voy a cobrar por un saludo de alianza“, dijo en un live.

“Si ustedes no me siguieran no me darían nada gratis, así que por eso lo estoy haciendo”, expresó a sus seguidores en un registro que se llenó de elogios. Ahí aquel gesto se llenó de elogios. “Ojalá aprendan algunos famosillos”, se lee en un comentario.

Hace un año atrás Camila Recabarren también se desmarcó de los famosos más reacios a la idea. “Pidan no más”, escribió en una historia de su cuenta de Instagram.