“Eran unos pololos”: Mauricio Jürgensen y Mariana Derderián dan a conocer su relación en romántico paseo por Valparaíso

Fue el pasado sábado, en una feria en Valparaíso, que Mariana Derderián y Mauricio Jürgensen dieron a conocer públicamente que están juntos en una relación. En la feria Manos Alegre, de la Plaza Joaquín Edwards Bello, en Cerro Alegre, la dueña de Pilu Mosaico, Jimena Espinoza, se encontró con los dos, que andaban de lo más tórtolos en su paseo por el puerto.

La emprendedora no desaprovechó la oportunidad y se le ocurrió pedirle a los dos famosos que invitaran a la gente a venir a la feria en que trabaja. “Hola, disculpen, somos artesanos de acá, pueden hacer un video por favor, lo que ustedes digan nos va a servir“, le dijo Jimena Espinoza a la pareja, según contó a LUN.

Y así, Mariana Derderián y Mauricio Jürgensen sin dejar de abrazarse, accedieron a grabar el video que posteriormente fue subido a la cuenta de Instagram de Pilu Mosaico. El registro finaliza con un “vengan” de Mariana, quien después de decir aquella palabra, acomoda tiernamente su cabeza en el cuello de Jürgensen.

Acerca de este encuentro con los dos rostros públicos, Jimena Espinoza señaló que “estaban muy relajados y no pusieron ni un pero para hacernos el video. Muy cariñosos. No se andaban escondiendo, para nada. A mí ella me encanta como persona, así que verla feliz con un hombre tan simpático me alegró”.

Finalmente, la comerciante de Valparaíso expuso que Mariana Derderián y Mauricio Jürgensen “eran una pareja enamorada más que paseaba, se besaba y conversaba por ahí. No andaban con miedo porque alguien los fuera a ver. Eran unos pololos“.

Los inicios de su romance

En 2018, Mariana Derderián y Mauricio Jürgensen compartieron el set de Bienvenidos. Como panelistas, ambos eran colegas que compartían opiniones y conversaciones en pantalla. Durante este tiempo, desarrollaron una buena relación y, ocasionalmente, compartían momentos juntos en el patio de Canal 13, disfrutando de un cigarro y charlando.

Sin embargo, la vida personal de ambos dio un giro significativo desde entonces. Tanto Mariana Derderián como Mauricio Jürgensen se enfrentaron a separaciones en sus vidas. Mariana puso fin a su relación, y Mauricio Jürgensen también pasó por una separación de su colega, Carolina Urrejola, con quien comparte dos hijos. Eventos que marcaron un cambio en sus vidas.

Y a partir de agosto, las vidas de Mariana Derderián y Mauricio Jürgensen tomaron un nuevo rumbo. Lo que comenzó como una amistad se transformó en algo más. Estos excompañeros de trabajo encontraron en el otro una conexión especial, y su amistad evolucionó hacia una relación amorosa.