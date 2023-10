“Fue increíblemente valiente”: Adele realiza emotivo homenaje a Matthew Perry

La noticia sobre el fallecimiento de Matthew Perry causó conmoción a nivel mundial, lo que como era de esperar, desencadenó una serie de muestras de afecto y dedicatorias al actor que le dio vida a uno de los personajes más queridos de la televisión global, Chandler Bing de Friends.

En este contexto, Adele dedicó un sentido homenaje al intérprete durante uno de sus conciertos, espacio en el que incluso le dedicó una canción, añadiendo que fue “probablemente el mejor personaje cómico de todos los tiempos”.

En concreto, la situación se dio durante uno de sus conciertos en Las Vegas, momento en el que la británica quiso recordar al actor y su rol en la icónica sitcom.

“Siempre es tan chocante, sobre todo alguien que te hizo reír y que aportó tanta alegría a tu vida y que no conoces. Esto es lo que me parece tan extraño, nunca lo conocí en mi vida”, dijo.

Asimismo, la cantante destacó el coraje de Perry de exponer su historia de adicciones, indicando que “hay algo que te entristece mucho, sobre todo porque no sabes necesariamente qué estaba pasando”.

Además, destacó que el personaje de Perry la marcará por el resto de su vida, debido a que un amigo llamado Andrew realizaba una gran imitación de Chandler, la cual ejecutaba cada vez que alguno de sus cercanos se sentía triste.

“Era tan abierto con sus luchas contra la adicción y la sobriedad, que creo que fue increíblemente valiente”, concluyó, dedicándole su canción “When We Were Young”.