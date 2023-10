Actuó en 18 películas y fue nominado a un Globo de Oro: Matthew Perry, más que Chandler Bing de “Friends”

Este sábado 28 de octubre fue encontrado sin vida en su casa en Los Ángeles, el actor Matthew Perry. Una figura que se hizo ampliamente reconocida por su papel de Chandler Bing en la icónica serie de televisión de los años 90, Friends. Esta comedia duró una década con 10 temporadas y un total de 234 episodios, lo que lo catapultó a la fama.

Con Chandler, Perry se convirtió en uno de los favoritos de los fanáticos. Además, este personaje quedó inmortalizado por su famosa línea: “Podría ser más…”, que se ha convertido en un sello distintivo del personaje.

Sus otros papeles en la actuación

A pesar de que Friends fue su papel más icónico, Matthew Perry tuvo una carrera televisiva bastante prolífica. No solo participó en el clásico sitcom, sino que también fue parte de muchas otras series de televisión a lo largo de los años.

Estos incluyen programas como Boys Will Be Boys, Growing Pains, Silver Spoons, Charles in Charge, Sydney, Beverly Hills 90210, Home Free, Ally McBeal, The West Wing, Scrubs, Studio 60 on the Sunset Strip, Go On, La extraña pareja, y muchos otros.

Además de su éxito en la televisión, Matthew Perry también ha tenido un papel destacado en diversas películas, principalmente comedias. Algunas de estas películas incluyen Fools Rush In, The Whole Nine Yards, Three to Tango, The Kid, 17 Again, The Ron Clark Story y Getting In, entre otras.

Sin embargo, en los últimos años, Perry se mantuvo alejado de la actuación y no había aparecido en producciones significativas desde una miniserie de televisión en 2017.

Una condecorada carrera actoral

Matthew Perry ha tenido una destacada carrera en la actuación y ha sido reconocido en varias ocasiones por su talento. A continuación, se detallan algunas de las nominaciones y premios más importantes que ha recibido a lo largo de su carrera:

Globos de Oro:

Nominado a Mejor Actor de Miniserie o Telefilme por The Ron Clark Story en 2007.

Premios Emmy:

Nominado a Mejor Actor en Miniserie o Telefilme por The Ron Clark Story en 2007.

por The Ron Clark Story en 2007. Nominado a Mejor Actor Invitado en Serie Dramática por The West Wing en 2003 y 2004.

por The West Wing en 2003 y 2004. Nominado a Mejor Actor en Serie de Comedia por Friends en 2002.

Kids’ Choice Awards:

Nominado a Actor Favorito por Friends en 2002.

Satellite Awards:

Nominado a Mejor Actor en Drama por Studio 60 on the Sunset Strip en 2006.

Screen Actors Guild Awards:

Nominado a Mejor Actor de Televisión en Miniserie o Telefilme por The Ron Clark Story en 2007.

por The Ron Clark Story en 2007. Ganador del premio al Mejor Reparto de Televisión en Comedia por Friends en 1995.

Teen Choice Awards: