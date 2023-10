Incluso se ve un corazón: Peso Pluma confirma su romance con Nicki Nicole con tierna fotografía

Nicki Nicole y Peso Pluma, dos prominentes figuras de la música, han estado compartiendo su amor públicamente en los últimos meses. Aunque han sido discretos en ciertos momentos, las imágenes y declaraciones públicas han dejado en claro que están viviendo un dulce romance. Y recientemente, una foto que subió el artista mexicano terminó por confirmar que están juntos.

Orígenes de su relación

La historia de amor de Nicki Nicole y Peso Pluma comenzó a tomar forma después de que colaboraron en la canción Por las noches. La química entre los dos músicos se hizo evidente, y poco después, las redes sociales comenzaron a llenarse de pistas y fotos que insinuaban una relación romántica.

El cumpleaños que hizo ganar fuerza a los rumores

El romance de la pareja comenzó a ganar fuerza en las redes sociales cuando Nicki Nicole compartió un regalo de cumpleaños muy especial en su cuenta de Instagram. Mostró un impresionante ramo de flores blancas, que había recibido como sorpresa de su pareja, Peso Pluma.

Aunque al principio no mencionó quién era el misterioso remitente del regalo, fue Peso Pluma quien aclaró su identidad al responder la publicación deseándole un feliz cumpleaños. Esto marcó un momento clave en la relación de la pareja, ya que fue una de las primeras veces que hicieron una declaración pública de su amor.

El apoyo de Nicki Nicole en el deporte y más

El compromiso de la pareja ha continuado creciendo. Nicki Nicole llevó a Peso Pluma a un partido de fútbol de su equipo favorito, Newell’s Old Boys, en su ciudad natal de Rosario, Argentina. Se les vio juntos en un palco del estadio Marcelo Bielsa alentando a su equipo en un partido contra Estudiantes de La Plata.

Esto marcó un hito en su relación, ya que Nicki Nicole es una apasionada seguidora de Newell’s Old Boys.

La declaración de Nicki Nicole

La relación de la pareja se hizo más evidente cuando Nicki Nicole hizo una declaración en un podcast que la hizo viral. Cuando le preguntaron sobre su relación con Peso Pluma en el podcast El Despelote, respondió de una manera que generó confusión. Somos buenos amigos, nos estamos conociendo. “Los amigos se agarran de la mano (…) Imagínate si vos todos los días salí con un perro. Nadie te va a preguntar por qué todos los días salí con un perro. Es normal“, comentó.

“No estoy diciendo que seas un perro, Hassan. Es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero“, añadió después.

Inmediatamente, Nicki Nicole se dirigió a X para aclarar sus comentarios. “Gente, no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo, pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quiero“, escribió en la red social.

La reciente confirmación a través de redes sociales

A pesar de la confusión inicial, Peso Pluma no se enojó con Nicki Nicole. En cambio, a través de sus historias de Instagram, compartió una selfie de la pareja y la acompañó con un corazón negro. Este acto fue tomado por muchos como una confirmación pública de su relación. Además, durante los Premios Billboard 2023, se les vio tomados de la mano, lo que se interpretó como un tierno gesto de amor.