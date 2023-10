“Es cierto, quien no lo vea así está ciego”: Marcela Vacarezza respalda dichos del diputado Sáez sobre estudiantes de Vitacura

Recientemente, una controversia se desató después de la declaración del diputado Jaime Sáez sobre un grupo de alumnos del Colegio La Maisonnette, de Vitacura, que visitó el Congreso. Marcela Vacarezza, exconductora de televisión, expresó su respaldo a las palabras del congresista de Revolución Democrática en las redes sociales, generando reacciones mixtas.

La controversia se originó cuando un grupo de estudiantes del Colegio La Maisonnette asistió a una sesión en la Cámara Baja. Durante esta jornada, un diputado del Partido Republicano destacó a estas jóvenes como ejemplo para valorar sus méritos. “Las niñas que están arriba son líderes. Van a tener un gran desarrollo profesional porque se han desafiado, se han esforzado y van a salir adelante por sus méritos. No por leyes que busquen imponer igualdad o que pongan por sobre cualquier otro tema si es hombre o mujer”, sostuvo Cristián Araya.

En respuesta, el diputado Jaime Sáez afirmó: “Las niñas que están en Vitacura salen adelante porque son de Vitacura. Si esas niñas fueran de Conchalí o de alguna comuna remota en el sur de nuestro país, probablemente tendrían muchísimas más dificultades para alcanzar algún puesto de liderazgo”.

La reacción de Marcela Vacarezza

Estas declaraciones generaron una amplia variedad de reacciones en las redes sociales y la opinión pública. Marcela Vacarezza intervino en el tema respaldando las palabras del diputado Sáez. En su cuenta de redes sociales, la exconductora que se ha declarado cercano a la derecha política, afirmó: “No veo la polémica en esta declaración. Es cierta, quien no lo vea así está ciego“.

Marcela Vacarezza continuó argumentando su posición, a pesar de las críticas que recibió. Uno de los puntos de discusión fue que su declaración parecía simplista y que entre las jóvenes del Colegio La Maisonnette también habría quienes tienen éxito debido a sus méritos y habilidades.

Finalmente, Marcela Vacarezza respondió a uno de sus seguidores usando una metáfora simple: “No cabe duda. Y no veo que lo niegue en sus palabras. Es una declaración simplista, sí. Como decir ‘el plátano es amarillo’. Es simplista porque además tiene cáscara, es alargado, etc., pero no deja de ser cierto que es amarillo (o verde a veces para no discutir por eso)“.

No veo la polémica por esta declaración. De que es cierta, es cierta. El que no lo ve así es ciego. pic.twitter.com/dim3TQdITx — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) October 19, 2023