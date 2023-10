“¿Qué te crees?”: Skarleth Labra no le dio el consentimiento a Jorge Aldoney

El romance entre Skarleth Labra y Jorge Aldoney en Gran Hermano ha estado en el centro de atención. Desde el regreso de Skar al reality por repechaje, su coqueteo con Mister Mundo ha ido en aumento. A pesar de que en un principio eran considerados buenos amigos, su relación se ha vuelto más íntima, pero recientemente se produjo un giro inesperado.

Las muestras de afecto entre Skarleth y Jorge incluyeron besos y caricias. “Antes eras muy frío, todavía lo sigues siendo“, le comentó Skar a Mister Mundo, ante lo que él le respondió: “Yo siempre he sido igual. Yo con mis parejas soy muy regalón. Soy muy cariñoso. Extremadamente cariñoso. Yo soy muy así y con el resto soy como… Soy muy frío“. Por lo que Skarleth le dijo que “gracias por abrir tu corazón conmigo, sé que no lo haces con cualquiera“.

Así, parecía que los estaban cerca de dar un paso más en su relación. Sin embargo, durante una de sus interacciones más íntimas, se les pidió que dieran su consentimiento a través de un gesto con el pulgar hacia arriba, indicando si estaban dispuestos a intimar. Jorge mostró su dedo pulgar hacia arriba, indicando su disposición, pero Skarleth lo bajó.

Mandó a Jorge a dormir solo en su cama

De esta manera, la joven influencer dejó claro que no tenía la intención de avanzar hacia una relación más íntima. Ella lo reprendió de manera amigable, pero decidida, girando su pulgar hacia abajo y señalando que no tenía intenciones de continuar con el acto sexual. “Para abajo, Jorge. ¿Qué te crees? Gran Hermano, no pasó nada, Jorge ahora se va a ir a su cama“, afirmó Skar.

Finalmente, esta interacción sorprendió a Jorge, quien fue enviado a su propia cama para dormir solo. Y Skarleth dejó en claro que no estaba interesada en llevar su relación a un nivel más íntimo en ese momento.