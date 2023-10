¿Nuevas renuncias? Estos tres participantes amenazan con abandonar Gran Hermano

Las alarmas nuevamente se encendieron en Gran Hermano. Y nuevamente, tres jugadores amenazan con sus renuncias.

Es que en un ciclo sin fin, al parecer un nuevo trío de participantes querría abandonar la casa, complicando otra vez a la producción.

Esto según diálogos reveladores captados en la transmisión 24/7 de Pluto TV, donde quedó claro quiénes son los posibles desertores.

iCata, Jorge y Seba son los integrantes que saldrían del juego durante esta semana, intención que ya comentaron a sus compañeros.

Las nuevas renuncias de Gran Hermano

Así, la primera confesó su deseo en una conversación con Skar, donde también mencionaron que el Míster Chile quería irse.

“Parece que Jorge va a renunciar”, indicó la ex de Pailita, a lo que la gamer respondió “después de mí, el hueón tiene que esperarse, tiene que esperarse a que me vaya yo primero”.

Y agregó que “creo que el lunes voy a hablar, es que no me quiero ir el lunes, me quiero ir el jueves, jueves puede ser, porque ese día cumplo un mes (dentro de la casa)”.

🔴 iCata renunciará a Gran Hermano este lunes #GranHermanoCHV #TheLulosShow #LaResistenciaLulo Skarleth: Parece que Jorge va a renunciar iCata: Después de mí el hueón, tiene que esperarse. Yo voy a hablar (…) el lunes, pero no me quiero ir el mismo lunes, me quiero ir el… pic.twitter.com/TtXWvaw9lq — Alee (@SoyAleeOrtiz) October 15, 2023

Una declaración que fue reprobada por la rubia, que no quiere que ninguno de sus cercanos se vaya de la casa.

Sebastián, otra vez

En tanto, Sebastián otra vez expresó sus ganas de dejar el encierro. Esto después de tener un fin de semana donde acosó una y otra vez a Cony.

De hecho, Pincoya comentó que andaba golpeando cosas de la casa y en una actitud insoportable, buscando pelea.

Y la misma Skar le consultó al respecto, a lo que le dijo que “ojalá pudiera” renunciar, y que estaba “chato”.

Seba: Estoy chato! Chato!

SKAR: quieres renunciar?

Seba: ojalá pudiera 😞 #LaResistenciaLulo — cotidiana (@OlgaSerran40707) October 14, 2023

De esta forma, Sebastián, iCata y Jorge podrían dejar Gran Hermano, causando nuevas bajas para la producción, y generando terror en el público, que ya no quiere más repechajes tras estas renuncias.