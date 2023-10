“Se ha tirado unos cortes…”: Lucas Crespo confiesa que empezó a sentirse atraído por Cony Capelli

Gran Hermano Chile ha sido el escenario de constantes sorpresas, y los romances y tensiones amorosas no son ajenos a esta dinámica. El recién llegado Lucas Crespo, quien anteriormente tuvo una conexión con Fran Maira, se encuentra en medio de un nuevo episodio de confusión amorosa. Y es que la blonda, que se retiró del reality debido a un viaje familiar programado, dejó un espacio en el corazón del tiktoker.

Por lo tanto, Lucas Crespo no perdió tiempo y expresó su interés en Constanza Capelli, quien mantiene una relación bastante particular con Sebastián Ramírez. En una conversación con Jorge y Alessia, Lucas confesó su vulnerabilidad, afirmando que “Cony se ha tirado unos cortes, que yo estoy respirando así, mirando el piso, diciendo: ‘esto no puede ocurrir’, porque no puede ocurrir. Pero nuevamente levanto la mirada y otra vez: ‘no puede ocurrir, no tiene que ocurrir’“.

Así, el tiktoker expresó su dilema interno y mencionó que se siente vulnerable. “Es complicado, porque al final en la vida uno tiene que tomar decisiones y esas decisiones tienen consecuencias“, afirmó.

El enojo previo de Seba Ramírez

Previamente, el regreso de Lucas Crespo al programa ya había causado molestias en algunos de sus compañeros de casa. En particular, Sebastián Ramírez manifestó abiertamente su descontento con la vuelta de Lucas. Durante una conversación en el programa, Seba Ramírez expresó su opinión de manera directa, afirmando que Lucas “no tiene ni un brillo, que se quede en la casa” y sugiriendo de manera sarcástica que “traiga un membrillo para que tenga brillo“.

Ante esta situación, los conductores del programa, Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, instaron a Sebastián Ramírez a expresar sus opiniones con otro tono de voz. “Si quieres decir algo, acércate, siéntate, como el resto de los jugadores y di las cosas calmadamente“, le indicó Diana.