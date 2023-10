Claudio Narea despide a Carlos Fonseca: “No habría Prisioneros sin su visión, trabajo y aciertos”

En horas de esta jornada se informó el fallecimiento de Carlos Fonseca, el histórico manager de Los Prisioneros. Y el mismo que impulsó gran parte de la carrera del extinto conjunto ochentero compuesto por Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia.

Ahora precisamente fue Narea el que se despidió. El guitarrista, que actualmente se encuentra embarcado en una gira por el globo, redactó una publicación en su cuenta de Instagram.

“Soy un exPrisionero y recorro el mundo porque fui uno de Los Prisioneros. Nada de esto hubiese sucedido sin Carlos Fonseca“, expresó acompañando el texto con una foto del manager en su juventud.

“Tuve diferencias con él, creo que Carlos nunca entendió quién era quién en la banda, simplemente porque, a pesar de que estuvimos tan cerca, nunca fue amigo de ninguno“, planteó a continuación.

Y si bien bajo la óptica de Claudio Narea, la relación era más bien distante, solo se habría centrado en lo sonoro y en el ámbito de los negocios del conjunto gestor de Pateando piedras, la importancia del vínculo radica en otro punto.

“No basta con el talento musical”

“Tuvo la decisión de apoyar desde el comienzo a estos tres chicos de San Miguel, financiando los primeros demos. Luego convenció a su padre de comprarnos instrumentos y, finalmente, nos llevó al estudio para grabar nuestro primer disco”, escribió, destacando los pasos iniciales.

Ahora, para los que no son arqueólogos de la banda sanmiguelina, el músico repaso otro dato de la relación profesional y la gestación del primer caset. “Le quiso llamar La voz de los 80, nosotros estuvimos en desacuerdo, no podíamos creer que nuestro primer trabajo no se llamara como queríamos: Los Prisioneros”. Pese a todo “Al final Carlos se salió con la suya”.

“No basta con el talento en la música. No habría Prisioneros sin la visión, el trabajo y los aciertos de Carlos Fonseca“, cerró.

Muerte del manager de Los Prisioneros

El fallecimiento de Carlos Fonseca se dio a sus 63 años de edad y a dos meses de un diagnóstico de cáncer renal que lo tuvo internado durante dos semanas en la Clínica Indisa.

El fundador del histórico sello Fusión dejó una huella importante en la escena musical del país. Siendo así, su trabajo no solo se limitó a Los Prisioneros. En otros puntos del camino también estableció vínculos con bandas como La Ley, Inti-Illimani o Emociones Clandestinas.