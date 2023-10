“Voy a ser pesada con la gente que me caiga mal”: Pamela Díaz protagoniza tensa discusión con Eva Gómez

La noche del miércoles, Tierra Brava estuvo marcada por una inesperada discusión entre Pamela Díaz y Eva Gómez. La tensión surgió cuando la exanimadora del Festival de Viña del Mar le preguntó a La Fiera sobre su conflicto con Alexandra Méndez, conocida como La Chama, durante el último cara a cara.

Eva Gómez, notando la actitud de Pamela, le preguntó directamente: “Hueona, ¿qué te pasa con ella? Estay choreada de verdad o es talla“. La pregunta de Eva fue directa y provocó un diálogo franco entre las dos concursantes.

Pamela Díaz respondió explicando que, a pesar de su aparente enfrentamiento, le había dado su almohada y té a La Chama en los primeros días de encierro. Sin embargo, Eva Gómez persistió en su interrogación, expresando su preocupación por la actitud de La Fiera.

“Voy a ser pesada con la gente que me caiga mal“, aseguró Pamela Díaz. La Fiera dejó en claro que su actitud depende de cómo la traten sus compañeros en la casa. “A mí se me constestai como el culo y encuentro que tu actitud es como el hoyo, te voy a decir. Y para mí, eso no fue una pelea“, afirmó.

La Fiera perdió la paciencia

Más adelante, Eva Gómez sostuvo que Alexandra no quedó como “pobrecita” y le solicitó a La Fiera que no se enojara con ella. “Pero no opines así po’, Eva…”, le contestó Pamela, ya agotada por el tono de la conversación.

Finalmente, Pamela Díaz explotó: “Porque o si no, yo te voy a comentar a ti ‘oye, cuidado porque estás actuando mal’. No. Yo cuando de verdad te vea así, como una persona prepotente y barsa, te lo voy a decir“.