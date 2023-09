“Nos parecíamos en ciertas cosas”: Fran Maira se sincera sobre su relación con Coni Capelli

En estos últimos días, Fran Maira se encuentra de regreso en Gran Hermano producto del repechaje. En su vuelta al reality de Chilevisión, la emprendedora y creadora de contenido en OnlyFans se juntó con Sebastián Ramírez y se ha ido en contra de Coni Capelli desde el primer momento.

Acerca de su relación con Constanza, Fran Maira habló con La Cuarta, donde se sinceró al respecto. “A la Coni Capelli la encuentro una persona súper inestable, de verdad. Hace un súper buen personaje, su rol es súper importante en la televisión. Hay que decir las cosas cómo son: sin ella el reality sería fome, hay que reconocerlo“, afirmó.

“Pero como persona no me la banco, porque siento que tiene actitudes violentas con toda la gente. No es capaz de escuchar y responder. Ella solo ataca, ataca y chao. Tienes casi 30 años y quieres ser sicóloga… ¿Qué ejemplo estás dando?“, añadió.

Coni es “madura y súper liberal”

Más adelante, la creadora de contenido en OnlyFans explicó la razón tras sus acercamientos hacia Coni Capelli en sus últimos días previo a ser eliminada. “Con la Coni nos habíamos acercado en las últimas semanas. Al principio me la hice bolsa, porque me caía mal, pero después no. A pesar de todo lo que no me gusta de ella, tiene cosas súper buenas también: es madura y súper liberal“, sostuvo.

“Hablamos cosas, por ejemplo sexuales, y nos cagábamos de la risa, porque son temas que con otras personas no podía hablar porque se paqueaban. Con la Alessia no puedo hablar las mismas cosas, porque tiene otros pensamientos. Con la Coni empecé a conectar más, nos parecíamos en ciertas cosas“, complementó.

“Me trató pésimo a mí, a Rai y a todos”

Tras ello, Fran Maira aseguró que este acercamiento “nunca fue por estrategia. Solo suponía que a la Pincoya (Galvarini) se la bancaban porque después de tantas placas (de eliminación) que no se fuera era por algo. Pero fue de verdad muy genuino, porque Rai entró, se juntó harto con ella (Coni), yo me conecté con Rai, y se dio así“.

Luego, agregó: “Hasta que quedó la cagada en la última fiesta y me di cuenta de que estaba loca. Porque, al final, inventó cosas que no pasaron, me trató pésimo a mí, a Rai y a todos. No hay nada que remediar. No me interesa la gente así en mi vida. No admiro nada de ella“.

Finalmente, acerca de Coni Capelli, Fran Maira expresó: “Al final, la única persona que se hizo la víctima todo el reality fue la Coni, porque lo vi de adentro. Y por eso me da tanta impotencia, porque vi cómo se alejó de la gente, cómo armaba conflictos de la nada. Y toda la gente por eso se alejó, porque con todos es agresiva“.

“Ahora entro como villana, pero no siendo que haya sido para nada la villana yo, en ningún momento. Siempre fui de una línea buena para el hueveo. Quizá pelaba y cahuineaba, que es parte de, pero no andaba siendo mala. Ahora seré mala. Seré maraca de verdad, siendo una villana con todo… De perra a villana“, adicionó y cerró.