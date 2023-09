“¡Libera a los enanos!”: Kike Morandé reveló extraña petición a Pedro Carcuro

Kike Morandé ha vuelto a los medios de comunicación con todo gracias a su nuevo podcast. Y promocionando esto apareció en el programa de Pedro Carcuro, Como Pedro por su Casa.

Un espacio de conversación donde el animador rememoró parte de su carrera, incluido sus mejores días al mando del recordado Morandé con Compañía.

Un estelar que, hoy en día, para varios no tendría cabida en la TV actual, principalmente por el estilo de humor que abordaba en esa época.

“Tengo que ser honesto, intenté lo que más pude de volver a la televisión, en distintos canales, pero me fue mal… No hubo interés… así como cerrar la puerta no, pero a la larga sí”, confesó.

Kike Morandé y su retorno

Así, el comunicador indicó respecto a su regreso en formato podcast que “nunca lo pesqué, siempre me decían ‘¿por qué no hacemos algo en Youtube?’. Y yo decía ‘no, qué lata'”.

Sin embargo, se atrevió. Y hoy está jugándosela con invitados como Álvaro Salas y Pamela Díaz, con quienes conversa de todo en un estilo relajado.

“Yo creo que la televisión abierta se acabó”, reflexionó y señaló que “en el canal donde estaba yo, Mega, estaba lleno de equipos de producción, pero cada vez van quedando menos”.

Luego, abordó algunos de los reclamos que recibía en el estelar del pueblo. Que era homofóbico, clasista y varias cosas más. “‘Kike, libera a los enanos’, salía en las paredes. Yo le contara Pedro que los enanos, que a ellos no les importa que les digan enanos, es como un complejo que hubo después que hay que llamarlos hombres pequeños, no podían trabajar porque tienen un subsidio”.

Kike Morandé: "En mi equipo hay una diversidad sexual tremenda, ¿por qué voy. a ser homofóbico? Salía en las paredes 'Kike, libera a los enanos' (…) Me quema y me da rabia". 👩🏻‍💻 Comenta con #PedroEnLaCasa 📡Sigue la señal en vivo https://t.co/XYEkJadpbI pic.twitter.com/Kf8YyDZ68Y — TVN (@TVN) September 27, 2023

“Entonces trabajaban conmigo y las boletas las hacían las hermanas, porque si les pillaban las boletas, les quitaban el subsidio. Fuimos al Ministerio y logramos que pudieran trabajar, entonces después, cuando me dicen que libere a los enanos, me quema y me calienta y me dan ganas de decirle ‘infórmate, … de tu madre…'”, añadió.

De esta forma, Kike Morandé rememoró uno de los cuestionamientos más extraños que le tocó enfrentar mientras hacía el estelar del pueblo, donde muchos lo criticaron por trabajar con gente de baja estatura.