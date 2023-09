Martin Scorsese critica películas de comics y franquicias: “Tenemos que salvar el cine”

El director de cine ganador del Oscar, Martin Scorsese, lanzó duras críticas en contra de las películas de comics y franquicias, uniéndose a otros realizadores que han cuestionado este tipo de producciones, como Quentin Tarantino.

El estadounidense se refirió a estas superproducciones que han dominado la industria durante la última década, principalmente de la mano del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por su sigla en inglés).

“El peligro aquí es lo que está haciendo a nuestra cultura (…) habrá generaciones que pensarán que las películas son solo eso, eso es lo que son las películas“, señaló el director a la revista GQ.

“Significa que tenemos que luchar con más fuerza. Y eso tiene que venir desde la base. Tiene que venir de los propios cineastas. Tendrás a los Hermanos Safdie, tendrás a Chris —Christopher— Nolan, ¿sabes a lo que me refiero? Atacar desde todos los lados. Atacar desde todos los lados y no rendirse. Vamos a ver qué tienes. Sal ahí y hazlo. Reinventa. No te quejes al respecto. Pero es cierto, porque tenemos que salvar el cine”, agregó Martin Scorsese.

Estas palabras del director se suman a lo expresado por su par, Quentin Tarantino hace un par de meses, instancia en donde arremetió con todo contra Marvel. El creador detrás de Kill Bill señaló que “hay que ser un empleado para hacer esas cosas”, esto, en referencia a las películas de los superhéroes. “No soy una persona contratada. No estoy buscando un trabajo”, agregó.