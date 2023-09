“Yo no me vendo por 800 lucas”: Naya Fácil barrió con Fran Maira por polémico comercial

Naya Fácil decidió hablar en basado, como dicen algunos en redes sociales hoy en día. Y barrió con Fran Maira, de Gran Hermano.

Es que la influencer se molestó luego de que se supiera que ella había descartado participar en un comercial de Netflix, hecho que generó que fueran por la deslenguada rubia como segunda opción.

“Soy muy cotizada, si yo no estoy en campañas, en la tele, en la radio, es porque yo no he querido porque me lo han propuesto”, dijo la mujer tras la canción Show Show, luego de que sus fanáticos empezaron a preguntarle.

Una declaración que generó que la autodenominada oveja se explayara al respecto en una entrevista con La Hora. “Creo que da lo mismo la primera, segunda, tercera o cuarta opción, lo importante es que yo cerré con Netflix, yo grabé. Pero hay luz para todas, todas podemos brillar, ahora si ella hubiera salido primero, también me pondría feliz, hay mucho talento también”, indicó.

A post shared by Netflix Chile (@netflixchile)

Y agregó que “hay mucho hate por ahí, pero lo siento, ya lo cerré, la plata ya la tengo, la hice el contrato”.

Naya Fácil con todo

Ante esto, Naya respondió. Y lo hizo en sus historias de Instagram, donde aseguró que “voy a hacer una aclaración y no voy a tocar más el temita”.

Y señaló que “yo jamás dije que una era más que otra para brillar. Yo a ella no la conozco, nunca la he visto, de hecho ni me interesa conocerla porque cada uno tiene su mundo aparte”.

“Mi aclaración fue porque vi mi nombre en Twitter… yo quería aclarar quién sacó mi nombre al baile en esa campaña la historia, lo hizo la misma producción, porque obviamente quieren más marketing porque quizás esta chica no le dio suficiente que esperaban, por algo sacaron mi nombre, ¿por qué no se quedaron piola nomás?”, añadió.

Naya fácil via IG stories arrastrando a Fernanda Maura. #LaResistenciaLulo Dijo que:

– No la conoce ni le interesa

– Fue su reemplazo porque el guion estaba hecho para Naya

– Probablemente no les dio las views que esperaban

– Que Fran la sacó de contexto y se colgó pic.twitter.com/ztCTTYB1nu — is | SKARLETH AL 3331 (@Isabellavrubio_) September 23, 2023

Luego, comentó que “a mí los seguidores de ella que no me vengan a denigrar, porque ahí me voy a ir contra ella y sus seguidores” y que “me tienen hasta acá de sacarme de contexto. Yo estaba molesta con la gente de Netflix. Yo no fui a su campaña y aún así, filtraron la información”.

Posteriormente, señaló “qué ordinariez sacar el dinero en este tipo de cosas… que ella diga la plata, ya la tengo, ya firmé… está bien, yo no me vendo por 800 lucas… qué lata que haya dicho eso”.

La forma en que la naya fácil arrastró por el suelo a francisca en 27 segundos es simplemente arte. #GranHermanoCHV #LaResistenciaLulo #TheLulosShow pic.twitter.com/3XvCDFQlt3 — Francisco (@pezfrra) September 23, 2023

Finalmente, Naya Fácil se despidió de la polémica manifestando que “soy team Lulo, y era. Y la queso. Prefiero apoyar gente real que fingida”, barriendo con Fran Maira.