Tras una breve pausa y algunas dudas, Alessia Traverso ha confirmado su regreso al reality Gran Hermano. La noticia llega después de que la estudiante de Ingeniería Comercial pusiera en duda su participación en el proceso de repechaje. Sin embargo, un encuentro con sus seguidores y el cariño que recibió en público influyeron en su decisión.

En entrevista con Chilevisión, la joven compartió su experiencia en un encuentro casual con sus seguidores en un centro comercial. En sus propias palabras, mencionó: “Todavía no tomaba la decisión al 100% por muchas razones. Estaba viendo los pro y los contra, pero fui al mall a comer con mi familia y me topé con mucha gente muy hermosa. Abracé, creo, que a más de 100 personas ¿Cómo no iba a entrar si me decían ‘te fuiste, teníamos tanta pena, pero vuelves’?“.

Este encuentro y las muestras de cariño de sus seguidores impulsaron a Alessia a tomar la decisión de regresar al reality. “Así que dije ‘sí, ya voy a volver’. Estoy muy contenta“, comentó.

De tener dudas a estar entusiasmada con volver al reality

La joven estudiante de Ingeniería Comercial también expresó su agradecimiento por el apoyo que ha recibido en el tiempo que estuvo fuera de la casa de Gran Hermano”. “Es algo impagable y siento una profunda gratitud por eso“, afirmó.

Alessia previamente planteó sus dudas sobre regresar a la competencia debido a la intensidad de los conflictos vividos en la casa y su deseo de proteger su salud mental. En entrevistas anteriores, mencionó que quería mantener su autenticidad y no entrar en la dinámica de juego de los demás participantes. Sin embargo, esta reciente experiencia que expuso, la motivó a volver a Gran Hermano.