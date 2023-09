“La gente lo está encasillando”: la defensa de Almodóvar a Pedro Pascal

El trabajo más reciente de Pedro Pascal en el cine logró indagar en una veta no tan explorada del actor chileno. En Extraña forma de vida, el intérprete de Narcos personifica a un cowboy homosexual y despliega su lado más sensible.

Un papel en clave wéstern queer que estuvo bajo la tutela del director español Pedro Almodóvar. El mismo que en las últimas horas alabó a aquel intérprete que inicialmente adquirió reconocimiento como Oberyn Martell en Juego de Tronos.

“Es un actor íntegro”, partió diciendo a Independent. “El puede hacer comedia y drama, sabe de musicales y teatro clásico”, postuló el europeo tras trabajar con él y Ethan Hawke.

“Siento que la gente lo está encasillando”, criticó. “Una de mis esperanzas es que después de que las personas vean Extraña forma de vida, se encienda una bombilla en sus cabezas y digan: “Pedro puede hacer más que aquello por lo que lo estamos contratando”.

Según la mirada del realizador, de 73 años, Pascal puede “no solo con papeles épicos”, a los cuales ya tiene acostumbrados a sus seguidores. “No tengo nada en contra de ese tipo de roles, pero él es un intérprete más completo que eso”.

Una serie de declaraciones que tienen como contexto los papeles más emblemáticos del chileno. Un listado donde aparecen sus participaciones en espacios como The Mandalorian y su consagración como cabecilla en la primera temporada de The Last Of Us, de HBO. Ahí donde despliega el lado más agreste de su carrera.

La amistad de Pedro Pascal y Pedro Almodóvar

Las palabras del doble ganador del premio de la Academia vienen a condimentar un vínculo que se estableció hacer varios años atrás. Uno que inició gracias a una serie de amigos en común entre ambos y que se afianzó cuando Pascal le comentó que veía sus películas desde que era un niño. “Eso me hizo sentir muy viejo”, dijo en el mismo diálogo.