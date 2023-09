“Solo tienes que controlarte”: Maura Rivera entrega consejos a sus seguidores sobre el hipotiroidismo

Maura Rivera ha compartido su experiencia con el hipotiroidismo a través de sus redes sociales, ofreciendo consejos y palabras de aliento a aquellos que también padecen esta enfermedad. La bailarina reveló en el año 2019 que tiene hipotiroidismo, una patología que se la diagnosticaron después de su primer embarazo. Desde entonces, ha aprendido a vivir con esta condición de salud y a manejar sus efectos en su cuerpo.

“Tengo hipotiroidismo hace unos 7 u 8 años, lo descubrí con mi primer embarazo, Es una enfermedad mega común. No la odio aprendí a vivir con ella, pese a que tiene un montón de adversidades“, expresó entonces Maura Rivera.

El hipotiroidismo es una afección común en la que la glándula tiroides no produce suficientes hormonas tiroideas para mantener el funcionamiento óptimo del cuerpo. Entre los síntomas más repetidos se encuentran la fatiga, la ganancia de peso y el metabolismo más lento. La ex Rojo compartió que, debido al hipotiroidismo, su metabolismo se ha vuelto más lento, lo que la motiva a mantener un estilo de vida activo y una alimentación saludable.

Sus consejos sobre el hipotiroidismo

Recientemente, la bailarina fue contactada por una seguidora en Instagram que también padece hipotiroidismo y expresó su preocupación al respecto. La seguidora mencionó que se sentía ansiosa debido a su diagnóstico y que estaba experimentando dificultades.

En su respuesta, Maura Rivera explicó que el hipotiroidismo “es una enfermedad con la que tendrás que aprender a vivir. No te vas a morir ni va a pasar nada grave. Solo tienes que controlarte. No echarle la culpa a la tiroides por todo“.

“Yo tengo hipotiroidismo desde que nació mi primer hijo. Debo llevar 12 años y aprendí a vivir con esta enfermedad. No me afecta, porque tampoco quiero que lo haga. Tomo pastillas en ayuno todos los días. Me tengo que controlar siempre“, adicionó y cerró.