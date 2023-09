“Va a encontrarme”: Shirley Arica es la nueva participante de “Tierra Brava” y adelanta un enfrentamiento con Pamela Díaz

La televisión chilena está a punto de recibir a una nueva figura que promete agregar emoción y controversia al panorama de los realities. La modelo, influencer y personalidad televisiva peruana, Shirley Arica, ha sido confirmada como una de las participantes de Tierra Brava, el próximo reality de Canal 13.

Con 34 años, es conocida en su país de origen por su franqueza y directa manera de expresarse. “Me considero una persona sin filtros, siempre digo lo que pienso, lo que siento. No soy de quedarme callada, yo doy mi opinión bastante firme, esa es mi personalidad. Si me buscan, me encuentran, no soy víctima jamás“, afirmó.

La personalidad televisiva peruana se ha destacado en una serie de programas de telerrealidad en Perú, incluyendo Combate, El Gran Show, El Poder del Amor y en el reality de Telemundo, Los 50, de donde fue expulsada tras supuestamente agredir a una compañera.

“En realidad no fue como salió en los medios. Fue una discusión, yo obviamente le contesté, y dijeron por ahí que yo la había empujado, pero fue al contrario. Supuestamente, nos iban a expulsar a las dos, pero solamente me expulsaron a mí (…) No le puedes caer a todo el mundo siempre bien“, comentó Shirley Arica al respecto.

Su posible conflicto con Pamela Díaz

En relación con su participación en “Tierra Brava”, Shirley Arica ha dejado claro que no tiene experiencia en actividades relacionadas con el campo, pero está dispuesta a enfrentar este nuevo desafío. “Me gustan los retos, me gustan las cosas nuevas, aprender. Yo me lanzo no más“, sostuvo

Una de las comparaciones que se han hecho es entre la peruana y la conocida presentadora chilena, Pamela Díaz. Ambas mujeres son conocidas por su fuerte personalidad y su capacidad para expresarse sin rodeos. En respuesta a esta comparación, Shirley Arica ha declarado que está lista para enfrentar cualquier desafío.

“Me han dicho que a ella le dicen ‘La fiera’ y yo les cuento que a mí dicen ‘La patrona’, así que está complicado el asunto. En caso de que me choque, va a encontrarme de todas maneras, no voy a quedarme callada. Pero esperemos que no eso no pase, para vivir en armonía… Mientras se pueda“, declaró.

Por su parte, Pamela Díaz, al enterarse de la llegada de Shirley Arica al programa, ha expresado que “fieras hay muchas, pero como yo ninguna“. Y tras ello, agregó: “Ella puede ser ‘La patrona’ o la que sea, pero mientras juegue bien su personaje y no se meta en mi área buena onda, ningún problema. Que trate de hacer gloria en el reality, le va a servir“.

Su faceta romántica en Tierra Brava

Shirley Arica también ha compartido detalles sobre su vida personal, incluyendo sus experiencias pasadas en el amor, en las que mencionó sus romances con los futbolistas Reimond Manco y Jean Deza, y con el actor colombiano Sebastián Tamayo. A pesar de su imagen fuerte y decidida en la televisión, ha confesado que ha tenido mala suerte en el amor y que ninguna de sus relaciones pasadas merece una segunda oportunidad.

“Soy romántica, por eso es que me va mal en el amor. He tenido mala suerte, si me preguntas a quién rescato de mis ex, no te podría decir ninguno de los ocho. A nadie de ellos le tiraría salvavidas, ni le invitaría a mi avión privado“, confesó la peruana.

Acerca de su disposición a la hora de enamorarse, Shirley reveló no ser tan atrevida. “No soy tan lanzada. Si la persona no me hace luces, yo no soy de dar el primer paso. En ese sentido sí soy un poco, no sé si tímida, pero voy viendo el territorio, viendo a la gente“, sostuvo.

Por último, sobre su actitud ante la posibilidad de encontrar el amor en Tierra Brava, Shirley Arica expresó: “No me negaría la oportunidad de enamorarme si es que se da el caso. Soy una mujer soltera desde hace cinco años, así que voy dispuesta a todo. Pero yo creo que acá en el Perú no está mi príncipe azul. Hay que buscarlo afuera, por ejemplo en Chile”

“No tengo el gusto de conocer a los chilenos, pero me han hablado muy bien de ellos, así que de repente me espera un chileno. Además, me apellido Arica, y eso es una buena coincidencia“, añadió finalmente.