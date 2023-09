“Un amiguito simpático y muy bonito”: Angélica Sepúlveda revela que sale con otro hombre tras quiebre con galán turco

Hace tan solo unos días, Angélica Sepúlveda confirmó que le puso fin a su relación con Gursel. “Chiquillos y chiquillas lindas hace unas semanas terminamos y de la peor forma, hoy somos nada“, dijo entonces la exchica reality. Y transcurridas tan solo unas semanas desde aquello, la villana de muchos realities volvió encontrar a otro hombre.

Es importante recordar, que cuando terminó con turco Gursel, Angélica Sepúlveda expresó: “No hay culpables, tampoco engaño, ni patas negras. Estuve muy enamorada de él, pero llegó un momento, en medio de una fuerte discusión, que noté que para poder seguir juntos yo debía cambiar muchas cosas“.

Luego, agregó: “Parte de su familia lo presionó a que me pusiera límites, condiciones que yo jamás permitiré. Lo nuestro era libre y eso lo hacía maravillosamente especial, algo pasó que su discurso cambió“.

“Yo creo que se nos acabó el amor y no quisimos reconocerlo a tiempo… Muchos me instan que seamos amigos por el tiempo que estuvimos juntos, hoy no puedo, porque estoy muy enojada (no sentida, herida, ni frustrada). Estoy bien y mañana estaré mucho mejor, ahora a seguir trabajando que tengo muchos trajes mapuches que coser“, añadió finalmente en ese momento.

¿Se viene una nueva relación?

Y después de un poco de tiempo transcurrido desde el quiebre de su largo romance con el turco Gursel, la exchica reality ya encontró otro hombre que le hace sentir mariposas en la guata. Una noticia que la dio a conocer de manera disimulada, mientras entregó detalles sobre los tratamientos de belleza que se realiza cada ciertos meses.

Así, en un momento, después de contar que se echa bótox para las arrugas y que se tiñe su cabello para mantenerlo hermoso, reveló que estaba “happy happy happy, adoro Concepción, tiene una energía que me alegra mucho. Y ahora me voy a una ‘juntación’ con un amiguito ‘simpático y muy bonito’. Chiquillos/as disfruten, coman, bailen cueca, rían, pásenlo chancho, las fiestas patrias son alegría”.