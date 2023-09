“Me llamaron cuando estaba de vacaciones y…”: Dani Castro explica por qué no llegó a “Gran Hermano”

Gran Hermano continúa sorprendiendo a su audiencia al agregar nuevos concursantes a la dinámica de la casa. La última oleada de rumores y noticias de la farándula sugiere que más participantes podrían unirse al elenco en un futuro cercano. Y varios de estos nombres que suenan para integrarse al reality, están relacionados con el mundo de los influencers.

Este movimiento se produce en un momento en el que el programa ha estado experimentando un aumento en la tensión y la emoción, con la reciente entrada de tres nuevos concursantes: Michelson, Scarlette y Fede. Sin embargo, la emoción no estuvo exenta de controversia, ya que uno de los concursantes originales, Rubén, fue expulsado debido a acusaciones tocaciones indebidas, lo que llevó a un aumento en la tensión en la casa.

Daniela Castro y por qué no llegó

Uno de los nombres que circulan en los círculos de la farándula es el de Daniela Castro, una influyente figura en las redes sociales. Según los informes, la producción de Gran Hermano se puso en contacto con la ex MasterChef para invitarla a formar parte del elenco del reality de Chilevisión. Sin embargo, la respuesta de Dani Castro causó sorpresa.

A través de una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, Dani Castro reveló detalles sobre la oferta que recibió para unirse a Gran Hermano. Cuando un seguidor le preguntó si era cierto que la habían contactado para el programa, la influencer confirmó la noticia con una respuesta afirmativa y una risa. No obstante, lo que siguió dejó a muchos intrigados.

La influencer explicó que, si bien la oferta era tentadora, había una condición que ella no estaba dispuesta a cumplir: “Me llamaron cuando estaba de vacaciones y me dijeron que, si aceptaba, tenía que volverme a Chile… Y no po“, dijo en tono de broma.

ICata y la posibilidad de que llegue

A pesar de la negativa de Daniela Castro, la producción de Gran Hermano parece estar decidida a mantener el programa lleno de sorpresas y giros inesperados. Según las últimas noticias de la farándula, una de las próximas concursantes que podrían ingresar a la casa es una conocida “chica gamer”. Se trata de ICata, que cuenta con una sólida presencia en las redes sociales.

La inclusión de ICata como concursante potencial ha generado una gran expectación. Y es que su personalidad y carisma podrían agregar un nuevo nivel de emoción y drama al programa. Esto ha llevado a especulaciones sobre cómo su llegada podría afectar las dinámicas dentro de la casa… Y especialmente en lo que respecta a las relaciones entre los participantes Coni y Raimundo.