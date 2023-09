Maura Rivera responde a curioso comentario de seguidor: “Me lo voy a tomar como un piropo”

Durante los últimos días, Maura Rivera, utilizó sus redes sociales para contestar diversas dudas a través de la dinámica de preguntas, momento en el que recibió una particular consulta.

“De “Rojo” que te sigo y siempre he tenido la duda, ¿te operaste la nariz?” decía la pregunta por parte de un seguidor, según consignó el medio Alfombra Roja.

Ante la interrogante, Maura se lo tomó con simpatía: “Me lo voy a tomar como un piropo, porque si me sigues de “Rojo”, te darías cuenta de que yo jamás me he tocado la nariz”.

“Siempre he tenido la misma nariz, excepto cuando era guagua que tenía un puntito de nariz (…) mi hija sacó mi nariz”, añadió.

“Me lo voy a tomar como piropo (el mensaje) porque me han preguntado mucho esto y no, respondiendo a tu pregunta, yo no me he operado la nariz”, dijo.

“Yo a mi nariz no le he hecho absolutamente nada. Me siento una bendecida, sí, debo decirlo”, sentenció.