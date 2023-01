Maura Rivera habla de su salida de la TV: “¿Qué hubiese pasado si no hubiera apostado por el amor?”

Maura Rivera fue la invitada estrella del último episodio de Buenas noches a todos. En una amena conversación con Eduardo Fuentes, la exbailarina de Rojo fama contra fama habló de su llegada a la televisión, al igual que también de su salida a la pantalla chica para dedicarse totalmente a la crianza de sus hijos y a su relación con Mark González.

Durante la emisión del programa, Eduardo Fuentes desclasificó que Maura era vista con un gran futuro en la televisión. “Nosotros trabajamos juntos en Alfombra Roja en Viña (…) Uno de los comentarios extendidos era de que Maura iba a ser panelista del programa“, dijo.

Y luego el rostro de TVN agregó: “Pero que lo más probable es que iba a terminar conduciendo algún programa muy pronto. Era como ‘Maura es quien viene’“. Ante lo que la exbailarina televisiva, reaccionó sorprendida con un: “¿En serio? No tenía idea“.

“Sí, se comentaba harto de que a Maura le estaban buscando un proyecto, esto para graficar lo en alza qué iba tu carrera cuando decidiste apostar por tu familia“, insistió enseguida Fuentes. Y Maura respondió: “¿Qué hubiese pasado si no hubiera apostado por el amor? No tendría la persona que quiero, ni la familia y los hijos que tengo“.

Maura Rivera también habló de cómo conoció a Mark

Previamente, en el mismo episodio del programa nocturno de TVN, la exfinalista de la competencia de jóvenes modelos Miss 17, recordó cómo fue que conoció al exfutbolista de la Universidad Católica, Real Sociedad y Liverpool.

“Él siempre dijo que me veía en Rojo. Desde la señal, porque él vivía en España. Y él decía que yo le llamaba la atención. Pero, me buscó por muchas redes, qué sé yo y nunca nada conmigo. Hasta que un día dio conmigo en una red social y le escribió al club del fans. No era mi página, y le dijeron que ‘esta no es la Maura, esta es la Maura’. Y ahí llegó a mí“, contó.

“Me escribió, yo estaba soltera. Lo vi a él en las fotos, muy estupendo, muy guapo y dije, ‘¿por qué no?’ (…) Nunca di pie para conocer alguien ese mundo (el fútbol), pero él sí. Me gustó. Fue cómo… Me encantó cuando lo vi. Me gustó mucho. Investigué también sobre él, no sabía mucho y… Hasta que lo conocí, fue fulminante”, complementó después.

Finalmente, Maura Rivera señaló sobre su relación con Mark González, que “el día que nos conocimos, nosotros no nos separamos nunca más“.