“Ensañamiento con una cosa física, cuando a él le sobraban 25 kilos”: Jordi Castell se fue contra Luis Slimming

Quedó “picá picá”, como dicen en Tiktok. Jordi Castell se enojó con Luis Slimming luego de su paso por El Purgatorio.

El fotógrafo se enojó con el humorista por sus irónicas bromas en el estelar de Canal 13, donde compartió pantalla con José Miguel Viñuela.

Y se descargó en su espacio Tal Cual, el mismo donde hace algunos días el ex Mekano también lanzó dardos contra el comediante.

“De verdad, yo miraba a Jordi de repente, nos mirábamos y decíamos ‘hue… ¿qué es esto?’ (…) Estoy de acuerdo con la Paty (Maldonado), por Dios que es distinto hacer reír cuando eres divertida o divertido, con humor. Y put… que es fácil reírse de la desgracia ajena, es lo más fácil”, dijo.

Una declaración que ahora fue apoyada por el blondo panelista, a quien tampoco le gustaron los chistes del triunfador de Olmué.

Jordi Castell contra Luis Slimming

Así, el comunicador indicó que “a mí lo que me pareció más raro, que (hubo) una pre entrevista con un periodista, que yo, en mi caso persona, hablé de cosas puntales y le aclaré (…) Y fue después el comediante Sliminng, se tiró, o sea, tuvo una tergiversación de cosas que yo ya había aclarado”.

Y agregó que “lo que más me llamó la atención de él que se obsesionó con esta cosa que supuestamente yo tengo con todo el skincare que hago y las veces que me he pinchado la cara, porque supuestamente yo me quiero ver más joven”.

Luego, manifestó que “perdón, la gente que me conoce un minuto sabe que jamás he renegado mi edad”.

Finalmente, Jordi Castell disparó con todo contra Luis Slimming, expresando que “me llama la atención este ensañamiento con una cosa física, cuando a él le sobraban 25 kilos”. ¿Qué tal?