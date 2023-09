“Eres una persona traidora, desleal”: Coni Capelli protagonizó fuerte discusión con Fran Maira en Gran Hermano

Ignacia Michelson, nueva participante de Gran Hermano, generó gran revuelo en el programa al ingresar y enfrentarse a Francisca Maira. Y también, al alimentar el conflicto entre esta última y Constanza Capelli.

Todo esto se ha vuelto tema de conversación en redes sociales. Una situación que remarca el impacto que ha tenido la ex Acapulco Shore desde su ingreso al reality.

Y en estas se vio un pequeño adelanto del enfrentamiento protagonizado por Capelli y Maira, que habría ocurrido hace algunos días, donde la rubia le dijo “tú y yo vamos a conversar más tarde”.

Una declaración que marcó el inicio de un intenso diálogo entre las participantes, la cual se produjo mientras las cámaras enfocaban a Hans Valdés afeitándose.

Fran y Coni, intensas en Gran Hermano

Durante la confrontación, Constanza Capelli acusó a Francisca Maira de traición y deslealtad. Coni argumento que nadie le cree a Fran y que la rubia ha hablado mal de ella a sus espaldas. “Tus amigos no te creen, nadie te cree (…) Eres una persona traidora, desleal“, le dijo.

Por su parte, Francisca Maira sostuvo que lo que dijo la joven bailarina no es cierto. Aunque, durante la prueba del líder, la rubia hizo sí comentarios negativos sobre su compañera. “Yo no he hablado de ti“, contestó la blonda. Sin embargo, Coni Capelli insistió: “¿No has hablado de mí? Deja de hacerte la cínica“.

El conflicto ha generado una gran expectación entre los seguidores del programa, quienes podrán ver cómo se desarrollará esta disputa en el capítulo de hoy, domingo 3 de septiembre. A pesar de que algunos de los registros de la pelea se han borrado de las redes sociales, el enfrentamiento promete ser uno de los momentos más intensos de la temporada de Gran Hermano.