“La producción no fue transparente”: Cathy Barriga se queja por preguntas en entrevista con Pedro Carcuro

Cathy Barriga vivió un incómodo momento en el nuevo programa de Pedro Carcuro en TVN, Como Pedro por su casa. Tras la entrevista, expresó su malestar en redes sociales. Y posteriormente, en el programa Me Late Digital, la exalcaldesa de Maipú ahondó en los motivos que la llevaron a sentirse incómoda durante la conversación.

Según la panelista de Me Late, ella aceptó la invitación al programa de Pedro Carcuro por cariño hacia este periodista y por gentileza. Sin embargo, su experiencia se tornó incómoda desde el inicio. La exalcaldesa compartió que antes de la entrevista, preguntó sobre los temas a tratar y le aseguraron que hablarían de su vida.

Sin embargo, al comenzar la conversación, Pedro Carcuro la sorprendió con preguntas relacionadas con su participación en la farándula. “Parte la entrevista, yo antes pregunto, nadie me decía nada. ‘No, tranquila Cathy, si vamos a hablar de la vida’. Me siento y lo primero que me dice ‘ah, estás en la farándula’. Y yo ‘sí, volví a la televisión’. Empezamos y después ya empezó el bombardeo“, afirmó.

“Para eso voy a Última mirada“

Cathy Barriga expresó su sorpresa y molestia por el giro de la entrevista. Por lo criticó a la producción del programa. Según su relato, la incomodidad se profundizó cuando Pedro Carcuro abordó temas sensibles y la hizo sentir incómoda. “La producción no fue transparente, porque finalmente la segunda pregunta en cuestión y todo lo que quedaba de programa (…) Empieza con ‘bueno, no te parece que gastar…’. Para eso voy a Última mirada o a Estado Nacional“, afirmó.

La exalcaldesa compartió un audio de la productora del programa en el que se explicaba que la entrevista no tenía la intención de entrar en temas judiciales ni de emitir juicios de valor sobre su gestión como alcaldesa. A pesar de esto, Cathy Barriga sintió que la entrevista se centró en cuestionar su regreso a la televisión y en mostrar imágenes de hace tres años relacionadas solo con Maipú.

“Don Pedro tenía una hoja en su escritorio con así una cantidad de preguntas. De hecho, yo creo que don Pedro no sabía mucho del tema, sino que estaba leyendo las preguntas. Entonces, yo en un momento sentí que era pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Pero no había hilación. Estaba apurado por la otra. Quedaba poquito. Finalmente, yo llegué temprano, pero estuve 15 minutos al aire. Entonces fue como rápido, intenso“, expuso la exalcaldesa de Maipú.

Al finalizar la entrevista, Cathy Barriga le expresó a Pedro Carcuro: “No esperaba este tipo de entrevista”. La exalcaldesa sostuvo que se sintió sorprendida por el enfoque y el tono de la conversación.