“Es una mujer atractiva”: Junior Playboy asegura que buscará conquistar a Eva Gómez en el reality

En el último episodio de El Purgatorio, Junior Playboy sorprendió al hacer su aparición después de estar oculto bajo una manta. El primer participante confirmado de Tierra Brava, el nuevo reality de Canal 13, fue invitado al estelar para enfrentarse a José Miguel Viñuela, quien tiempo atrás fue parte de una broma que le hicieron, en la que besó el trasero de una persona.

De hecho, al revelar su rostro, Junior Playboy inmediatamente se dirigió al ex animador de Mekano. “Bueno José, acércate pequeño, si no te voy a lastimar. No creo que te lastime. Han pasado varios años. Te disculpo, tú no eres culpable“, afirmó.

Luego, agregó: “Él no tiene nada que ver. Él fue una víctima igual que yo, y es otra gente la que debería salir. Pero no vamos a hablar de esa gente“.

Tras ello, el influencer aseguró que Viñuela pasa por una compleja situación. “Yo vine a un caso puntual acá. ¿Ustedes saben que yo soy médium, no cierto? De día y de noche. Y me han llegado señales e información tuya que tú tienes problemas compadre. Problemas del pájaro. Se te nota en qué estay hablando solo. No le parte el auto, compadre”, sostuvo.

Intentará enamorar a Eva Gómez

En otro momento del programa, Junior Playboy aseguró que en Tierra Brava buscará conquistar el corazón de Eva Gómez. “Encuentro que es una mujer atractiva. Encuentro que es una comunicadora espectacular (…) Es una mujer interesante porque tiene todas las cualidades“, confesó.

“Yo admiro mucho a las mujeres, sobre todo a las que son mayores, son muy inteligentes, tienen más sabiduría. Yo busco siempre nutrirme, aprender. Siempre termino siendo el alumno“, añadió.

Y posteriormente, fue consultado sobre cuál va a ser su rol en el reality de Canal 13. “Lo desconozco. Porque yo soy original. Aquí no hay personaje ni nada, voy a una aventura. Voy a abrir mi corazón. Voy a entregarme, y también quiero ganar el reality (…) La gente va a tener entretención, la gente del mundo, porque ya Chile me quedó chico“, expuso.

“Van a tener entretención, sexo, amor, romance, desamores y aventuras“, adicionó.

Finalmente, a Junior Playboy se le preguntó si tendría sexo en el reality. “Sí, con la Eva sí”, respondió y cerró.