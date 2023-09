“Ya no confío en nadie”: Coni Capelli no aguanta y se desahoga contra La Pincoya y Raimundo

Un momento tenso se vivió el pasado jueves 31 de agosto en Gran Hermano Chile, luego de que Constanza “Coni” Capelli explotara e increpara tanto a Jennifer “Pincoya” Galvarini como a Raimundo Cerda. La joven bailarina acusó sentirse sola, luego de que cocinara para toda la casa y se le olvidara que Rubén no come nada que tenga crema.

Y a pesar de que el excarabinero no se quejó por quedarse sin almuerzo, e incluso dijo que ella no se hiciera problemas y que se iba a preparar un pan con huevo… Coni se fue al baño a llorar. Y tras ello, al encontrarse sola, se dirigió hacia los demás integrantes del Team Lulo, Raimundo Cerda y Jennifer Galvarini, para increparles por no darles su apoyo.

“Aquí todos están jugando, todos están haciéndose los buenos. Yo ya no sé ni una hueá, yo ya no confío en nadie. La verdad no sé ni siquiera si te caigo bien, porque una vez que la Pincoya no está, tú ni siquiera me diriges la palabra“, afirmó Coni Capelli, dirigiéndose a Raimundo.

Ante lo que Raimundo respondió: “Tú te alejas porque tú no eres capaz de acercarte y preguntarme: ‘¿Cómo estás?’. Nunca he sido así contigo. Cada vez que estás mal estoy para ti, no me lo tienes que pedir“. No obstante, la joven bailarina insistió: “Chao, porque cuando yo estoy mal, ¿qué haces tú? Te alejas“.

La Pincoya no se quedó callada

Minutos después, se metió La Pincoya en la discusión, que ante la última frase de Constanza, dijo: “Porque tú te enojas“. Lo que solamente alimentó más el enojo de su compañera de cuarto. “Tú haces como que nada pasa, y esa hueá me molesta“, sostuvo Coni Capelli. “No creas que no nos preocupamos, no es así. Estás equivocada“, replicó Jennifer Galvarini.

Sin embargo, Coni Capelli no desistió. “Pincoya yo sé bien cómo eres tú. Y a ti te parece que yo soy hueona porque me pongo a llorar“, le criticó a la mayor integrante del Team Lulo. “A mí no me gustan los llantos, pero es por otro tema… Tú pones palabras en mi boca. Yo trato de no llorar, a mí no me gusta“, respondió La Pincoya.

Pero, la furia de Coni Capelli no bajaba. “No me hueí, a mí no me trates así. Porque yo veo tu cara Pincoya, te conozco“, aseguró la joven bailarina. Frente a lo que, finalmente, Pincoya le señaló que “no te trato de hueona, no te digo hueona, estás confundiendo las cosas. Lo que pasa es que quieres pelear con alguien, y peleas con nosotros“.