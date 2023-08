Kenita Larraín lanzará segunda canción: “Está dedicada a mi hija”

Con el lanzamiento de la canción Tu magia en mí, Kenita Larraín volvió a lo grande a la escena musical. Y con este primer tema de su propia autoría, la numeróloga espera dar paso a una carrera artística a la que le sumará más hits. Y es que, en una entrevista que dio el lunes 28 de agosto, la médium reveló que su segunda canción ya está en grabaciones.

En conversación con Página 7, Kenita Larraín expuso que “escribí la segunda canción y la estoy grabando en este momento. Y sí, mi idea es continuar con esto porque siento que para mí ha sido liberarme. Ha sido como mostrar mi creatividad desde otro lugar“.

Tras ello, sobre su faceta musical, la numeróloga señaló que “nunca imaginé que iba a llegar a estar en un proyecto así. Pero me nació del corazón. Siento que he ido fluyendo con la vida, con las oportunidades que yo misma he ido creándo. Me gusta, me encanta hacer cosas nuevas, plantearme nuevos desafíos, sacarme todos mis miedos, mis temores. Porque yo reconozco que tenía muchas trancas para poder cantar“.

“Me daba vergüenza cantar en un karaoke. Si ya había una persona escuchándome, me daba mucha vergüenza. Entonces tuve que sacarme muchas trancas, vencer barreras, miedos, para lograr sacar una canción y cantar yo. Y siento que eso lo logré y estoy súper contenta”, añadió.

“Mi hija la está cantando todo el día”

Más adelante, Kenita Larraín se refirió a su segundo tema, y al contenido de su letra. “Está dedicada a mi hija. Ya la escribí y la estoy grabando. Estoy feliz porque mi hija la está cantando todo el día. Ella sabe que es tan importante ella para mí, que yo le dedico esta canción”, afirmó.

“Creo que puede resonar desde muchos corazones de madres que sienten ese amor incondicional hacia los hijos“, complementó.

Posteriormente, al ser consultada si le gustaría hacer una colaboración con otro artista, la numeróloga respondió: “Me gustaría, si alguien quiere cantar conmigo, yo encantada“. Mientras que, al preguntársele sobre la opinión de su marido en su incursión en la música, contestó: “Él está sorprendido“.

“Nunca se imaginó que iba a cantar. Una de las cosas que yo más valoro en él, y le agradezco, es que me deje ser yo y me deje fluir. Si yo siento en algún momento que tengo que cantar, que cante, que sea feliz. Eso para mí es maravilloso, tener un compañero que me apoye en eso“, adicionó y cerró Kenita Larraín.