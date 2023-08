“Me contó que podía volar, imagínate el nivel de chanta”: Fabrizio Copano recordó su curioso almuerzo con Parived

Fabrizicio Copano, el humorista triunfador del Festival de Viña del Mar, repasó una curiosa anécdota que habría tenido con Parived, la ex pareja de la animadora Tonka Tomicic, hace un tiempo atrás.

En el segundo capítulo de la nueva temporada del podcast Hablemos de comedia, el standupero contó a Sergio Freire y Pedro Ruminot parte de un almuerzo que tuvo con Marco Antonio López, el cuestionado y hermético gurú espiritual.

Sin revelar fechas, Copano rememoró parte del encuentro. “Me contó dos cosas, igual heavy. Una es que él podía volar“, reveló. “Imaginate el nivel de chanta reculi… que tienes que ser para contar en una conversación de adultos que puede volar”.

“Yo en mi cabeza dije: ‘ya el hueón’, pero por fuera le dije: ‘¿Y cómo lo hace?, ¿me puede enseñar?‘”, añadió, desatando las risas de sus compañeros de programa. Claro que segundos más tarde puntualizó: “En realidad era levitar. Porque me dijo que él meditaba mucho, tanto que se podía levantar tres centímetros”.

El principal testigo de la anécdota resultó ser Ruminot. “Yo me acuerdo de esto porque nosotros teníamos un show”, mencionó el ex Club de la Comedia en referencia a un espectáculo en Viña del Mar.

Copano habría llegado tarde al mismo, precisamente por esa reunión con la pareja televisiva. “Se nos quitó todo el enojo”, mencionó Ruminot sobre la ocasión en que escuchó por primera vez la historia. “Era demasiado buena”.

¿Parived amigo de un Beatle?

Pero no fue todo, en el encuentro entre ambas figuras, Parived dijo tener un estrecho vínculo con ex miembro de The Beatles, la histórica banda musical. “En esa misma mesa contó que él era muy amigo de Paul McCartney”, dijo el humorista radicado en Estados Unidos.

“Él estaba en Los Angeles y llegó Paul McCartney a saludarlo a la mesa (…) se abrazaron y todo“, comentó señalando que Tomicic corroboró la historia de su entonces pareja. “Ahí Tonka se enamoró, ahí creyó todo”, especuló por su parte Sergio Freire.

Revisa el capítulo a continuación: